الرياض تسجّل 288 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

الإجمالي بلغ 49051 إصابة إضافة إلى 534 وفاة

سجلت منطقة الرياض، اليوم، 288 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ إعلان أول حالة في المملكة وحتى اليوم الأربعاء 220144 حالة.

وشهدت الرياض وحدها 49051 حالة، فيما توزعت بقية الحالات على عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، ففي وادي الدواسر تم تسجيل 46 حالة، متصدرةً محافظات المنطقة، تلتها شقراء التي سجلت 22 حالة، ثم محافظة السليل 20 حالة، بعدها محافظة الخرج 16 حالة، ثم محافظة حوطة بني تميم 12 حالة، فيما سجلت حريملاء وساجر 11 حالة، ومحافظة الزلفي 7 حالات، ثم القويعية وثادق 5 حالات، وفي المجمعة والمزاحمية والرين وضرماء 3 حالات لكل محافظة، وأخيراً الدوادمي ورماح تم تسجيل حالتين.

وبلغ العدد إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 39085 حالة تعافٍ، وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 534 حالة وفاة.

وأصبح العدد الإجمالي للحالات في المزاحمية 513 حالة، وضرما 155 حالة، وحريملاء 245 حالة، والرين 56 حالة، والقويعية 349 حالة، والزلفي 216 حالة، والمجمعة 594 حالة، والدوادمي 427 حالة، ورماح 125 حالة، والخرج 1184 حالة، وحوطة بني تميم 337 حالة، والسليل 172 حالة، وشقراء 103 حالة، وادي الدواسر 1005 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3036 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 3211 حالة تعافٍ، ووفاة 42 شخصاً.