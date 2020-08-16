النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة

"المعيوف" و4 حراس يتنافسون على سباق الأفضلية في قارة آسيا

حارس الهلال يتصدر حتى الآن بنسبة 97%

وقع اختيار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف، للمنافسة على تصويت أفضل حارس في نسخة 2019 من دوري أبطال آسيا والتي توج الهلال بلقبها في نوفمبر الماضي.

وينافس "المعيوف" كلاً من: الياباني شوساكو نيشيكاوا حارس مرمى أوراوا ريد الياباني وصيف البطولة، وأوه سيونج هون حارس أولسان الكوري الجنوبي، ويان جونلينج حارس شنجهاي الصيني، وسونج بوم-كون حارس تشونبوك الكوري الجنوبي.

وشارك الحارس الدولي مع فريقه الهلال في 14 مباراة في البطولة القارية، واستقبلت شباكه 14 هدفاً، في حين حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات، وبلغت نسبة تصدياته 70.8%.

ويستمر التصويت الذي يتصدره "المعيوف" حتى الآن بنسبة 97% حتى السبت 22 أغسطس المقبل.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبدالله المعيوف

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"المعيوف" و4 حراس يتنافسون على سباق الأفضلية في قارة آسيا
سبق

وقع اختيار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف، للمنافسة على تصويت أفضل حارس في نسخة 2019 من دوري أبطال آسيا والتي توج الهلال بلقبها في نوفمبر الماضي.

وينافس "المعيوف" كلاً من: الياباني شوساكو نيشيكاوا حارس مرمى أوراوا ريد الياباني وصيف البطولة، وأوه سيونج هون حارس أولسان الكوري الجنوبي، ويان جونلينج حارس شنجهاي الصيني، وسونج بوم-كون حارس تشونبوك الكوري الجنوبي.

وشارك الحارس الدولي مع فريقه الهلال في 14 مباراة في البطولة القارية، واستقبلت شباكه 14 هدفاً، في حين حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات، وبلغت نسبة تصدياته 70.8%.

ويستمر التصويت الذي يتصدره "المعيوف" حتى الآن بنسبة 97% حتى السبت 22 أغسطس المقبل.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
08:00 PM

"المعيوف" و4 حراس يتنافسون على سباق الأفضلية في قارة آسيا

حارس الهلال يتصدر حتى الآن بنسبة 97%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,703

وقع اختيار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف، للمنافسة على تصويت أفضل حارس في نسخة 2019 من دوري أبطال آسيا والتي توج الهلال بلقبها في نوفمبر الماضي.

وينافس "المعيوف" كلاً من: الياباني شوساكو نيشيكاوا حارس مرمى أوراوا ريد الياباني وصيف البطولة، وأوه سيونج هون حارس أولسان الكوري الجنوبي، ويان جونلينج حارس شنجهاي الصيني، وسونج بوم-كون حارس تشونبوك الكوري الجنوبي.

وشارك الحارس الدولي مع فريقه الهلال في 14 مباراة في البطولة القارية، واستقبلت شباكه 14 هدفاً، في حين حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات، وبلغت نسبة تصدياته 70.8%.

ويستمر التصويت الذي يتصدره "المعيوف" حتى الآن بنسبة 97% حتى السبت 22 أغسطس المقبل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,960
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,332
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,313
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,695

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة