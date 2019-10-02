بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادماً من جدة

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم إلى الرياض قادماً من جدة .

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - عند سلم الطائرة، الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، و الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للفضاء.

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بصالة التشريفات كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد ، و الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز ، و الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، و الأمير فهد بن عبدالله بن محمد ، و الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل ، و الأمير سعود بن عبدالله الفيصل ، و الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز ، و الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، و الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز ، و الأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز ، و الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، و الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير ، و الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي ، و الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز ، و الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ، و الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، و الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان ، و الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز ، و الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز ، و الأمير تركي بن فهد بن جلوي، و الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد، و الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، و الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد ، و الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، و الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ، و الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، و الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، و الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، و الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا ، و الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، و الأمير خالد بن ثنيان بن محمد ، و الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد ، و الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، و الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الوزراء والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين، كل من الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن سعد بن فهد، و الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير فيصل بن سعود بن محمد، و الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، و الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته - رعاه الله - معالي رئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد غادر جدة في وقت سابق اليوم .

وقد كان في وداع خادم الحرمين الشريفين في الصالة الملكية بالمطار، الأمير محمد بن فهد بن محمد، و الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، و الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، و الأمير متعب بن سعود بن سعد، و الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، و الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، و الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، و الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، و الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، و الأمير خالد بن مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.