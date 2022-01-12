وأوضحت "صحة حفر الباطن" أن مرضى السمنة يخضعون لعدد من المراحل العلاجية تسبق إجراء العملية الجراحية، وتتم هذه المراحل وفق الأصول العلاجية المعتمدة في التعامل مع حالات السمنة.

وأُجريت الفحوصات والتحاليل وقياس كتلة الجسم التي تراوحت بين 40 و55، وبعد المتابعة المستمرة قرّر الفريق الطبي مباشرة العمليات حيث تكلّلت جميعها بالنجاح.

وتراوحت أعمار المرضى بين 35 و60 عاماً وأكثر، وكان معظمهم يعانون الضغط والسكر وعدم الإنجاب بسبب زيادة كتلة الجسم عن الحد الطبيعي.

تمكّن الفريق الطبي بوحدة جراحة وعلاج السمنة بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن من إجراء 217 عملية ناجحة لتكميم المعدة وتحويل المسار، خلال عام 2021 م.

نجاح 217 عملية تكميم معدة وتحويل مسار في حفر الباطن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-12 تمكّن الفريق الطبي بوحدة جراحة وعلاج السمنة بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن من إجراء 217 عملية ناجحة لتكميم المعدة وتحويل المسار، خلال عام 2021 م. وتراوحت أعمار المرضى بين 35 و60 عاماً وأكثر، وكان معظمهم يعانون الضغط والسكر وعدم الإنجاب بسبب زيادة كتلة الجسم عن الحد الطبيعي. وأُجريت الفحوصات والتحاليل وقياس كتلة الجسم التي تراوحت بين 40 و55، وبعد المتابعة المستمرة قرّر الفريق الطبي مباشرة العمليات حيث تكلّلت جميعها بالنجاح. وأوضحت "صحة حفر الباطن" أن مرضى السمنة يخضعون لعدد من المراحل العلاجية تسبق إجراء العملية الجراحية، وتتم هذه المراحل وفق الأصول العلاجية المعتمدة في التعامل مع حالات السمنة.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443 01:19 PM

نجاح 217 عملية تكميم معدة وتحويل مسار في حفر الباطن أُجريت في وحدة جراحة وعلاج السمنة بمستشفى الملك خالد





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تمكّن الفريق الطبي بوحدة جراحة وعلاج السمنة بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن من إجراء 217 عملية ناجحة لتكميم المعدة وتحويل المسار، خلال عام 2021 م.

وتراوحت أعمار المرضى بين 35 و60 عاماً وأكثر، وكان معظمهم يعانون الضغط والسكر وعدم الإنجاب بسبب زيادة كتلة الجسم عن الحد الطبيعي.

وأُجريت الفحوصات والتحاليل وقياس كتلة الجسم التي تراوحت بين 40 و55، وبعد المتابعة المستمرة قرّر الفريق الطبي مباشرة العمليات حيث تكلّلت جميعها بالنجاح.

وأوضحت "صحة حفر الباطن" أن مرضى السمنة يخضعون لعدد من المراحل العلاجية تسبق إجراء العملية الجراحية، وتتم هذه المراحل وفق الأصول العلاجية المعتمدة في التعامل مع حالات السمنة.