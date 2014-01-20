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مطاردة بين مواطن و3 منقبين عن الذهب تنتهي بقتيل وإصابتين

انقلاب مركبة وطلق ناري وشرطة "المهد" باشرت والتحقيق يتواصل

أسفرت مطاردة وقعت اليوم بين مواطن من سكان إحدى القرى جنوب مهد الذهب، وثلاثة شباب من "المنقبين عن الذهب"، عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين بعد انقلاب مركبتهم.

وقالت مصادر إن الشبان الثلاثة كانوا ينقبون عن الذهب حول إحدى القرى، وطاردهم أحد سكانها ثم أصيب بطلقة نارية في يده بينما انقلبت مركب الأشخاص الثلاثة، ونقل اثنان منهم إلى أحد مستشفيات المدينة المنورة لخطورة إصاباتهما، فيما توفي الثالث.

وباشرت شرطة مهد الذهب الحادثة، وما زالت التحقيقات مستمرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطاردة بين مواطن و3 منقبين عن الذهب تنتهي بقتيل وإصابتين
سبق

أسفرت مطاردة وقعت اليوم بين مواطن من سكان إحدى القرى جنوب مهد الذهب، وثلاثة شباب من "المنقبين عن الذهب"، عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين بعد انقلاب مركبتهم.

وقالت مصادر إن الشبان الثلاثة كانوا ينقبون عن الذهب حول إحدى القرى، وطاردهم أحد سكانها ثم أصيب بطلقة نارية في يده بينما انقلبت مركب الأشخاص الثلاثة، ونقل اثنان منهم إلى أحد مستشفيات المدينة المنورة لخطورة إصاباتهما، فيما توفي الثالث.

وباشرت شرطة مهد الذهب الحادثة، وما زالت التحقيقات مستمرة.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
02:27 PM

مطاردة بين مواطن و3 منقبين عن الذهب تنتهي بقتيل وإصابتين

انقلاب مركبة وطلق ناري وشرطة "المهد" باشرت والتحقيق يتواصل

A A A
فهد الغبيوي - المهد
52
49,391

أسفرت مطاردة وقعت اليوم بين مواطن من سكان إحدى القرى جنوب مهد الذهب، وثلاثة شباب من "المنقبين عن الذهب"، عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين بعد انقلاب مركبتهم.

وقالت مصادر إن الشبان الثلاثة كانوا ينقبون عن الذهب حول إحدى القرى، وطاردهم أحد سكانها ثم أصيب بطلقة نارية في يده بينما انقلبت مركب الأشخاص الثلاثة، ونقل اثنان منهم إلى أحد مستشفيات المدينة المنورة لخطورة إصاباتهما، فيما توفي الثالث.

وباشرت شرطة مهد الذهب الحادثة، وما زالت التحقيقات مستمرة.

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