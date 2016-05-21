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لقطات معبرة من الحرم.. رجال الأمن.. أعمال ميدانية وإنسانية متواصلة

يقومون بتسهيل وتنظيم الدخول والخروج وإرشاد وتوجيه المصلين للساحات

يقوم رجال الأمن بالمسجد الحرام خلال هذا الشهر الكريم بأعمال ميدانية مكثفة للحفاظ على سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزائرين.
كما يقومون كذلك بإرشاد وتوجيه المصلين إلى الساحات والتوسعات داخل المسجد الحرام، بالإضافة إلى تسهيل وتنظيم الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ورصدت "واس" خلال جولتها دور رجال الأمن وما يقومون به من أعمال ميدانية تسهم في تنظيم وتفتيت الكتل البشرية وفك الازدحام وتسهيل دخولهم إلى الحرم المكي الشريف.

كما يقوم رجال الأمن كذلك بدورهم الإنساني إلى جانب أعمالهم الميدانية التي تتمثل في مساعدة كبار السن والعجزة على الوصول لوجهتهم داخل المسجد الحرام ويستخدم رجال الأمن مكبّرات الصوت في حال ارتفاع الكثافة البشرية لتوجيه المصلين إلى طرق ومسارات أقل ازدحاماً ولتسيير وتنظيم حركة الحشود.

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لقطات معبرة من الحرم.. رجال الأمن.. أعمال ميدانية وإنسانية متواصلة
سبق

يقوم رجال الأمن بالمسجد الحرام خلال هذا الشهر الكريم بأعمال ميدانية مكثفة للحفاظ على سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزائرين.
كما يقومون كذلك بإرشاد وتوجيه المصلين إلى الساحات والتوسعات داخل المسجد الحرام، بالإضافة إلى تسهيل وتنظيم الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ورصدت "واس" خلال جولتها دور رجال الأمن وما يقومون به من أعمال ميدانية تسهم في تنظيم وتفتيت الكتل البشرية وفك الازدحام وتسهيل دخولهم إلى الحرم المكي الشريف.

كما يقوم رجال الأمن كذلك بدورهم الإنساني إلى جانب أعمالهم الميدانية التي تتمثل في مساعدة كبار السن والعجزة على الوصول لوجهتهم داخل المسجد الحرام ويستخدم رجال الأمن مكبّرات الصوت في حال ارتفاع الكثافة البشرية لتوجيه المصلين إلى طرق ومسارات أقل ازدحاماً ولتسيير وتنظيم حركة الحشود.

19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
09:28 PM

لقطات معبرة من الحرم.. رجال الأمن.. أعمال ميدانية وإنسانية متواصلة

يقومون بتسهيل وتنظيم الدخول والخروج وإرشاد وتوجيه المصلين للساحات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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يقوم رجال الأمن بالمسجد الحرام خلال هذا الشهر الكريم بأعمال ميدانية مكثفة للحفاظ على سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزائرين.
كما يقومون كذلك بإرشاد وتوجيه المصلين إلى الساحات والتوسعات داخل المسجد الحرام، بالإضافة إلى تسهيل وتنظيم الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ورصدت "واس" خلال جولتها دور رجال الأمن وما يقومون به من أعمال ميدانية تسهم في تنظيم وتفتيت الكتل البشرية وفك الازدحام وتسهيل دخولهم إلى الحرم المكي الشريف.

كما يقوم رجال الأمن كذلك بدورهم الإنساني إلى جانب أعمالهم الميدانية التي تتمثل في مساعدة كبار السن والعجزة على الوصول لوجهتهم داخل المسجد الحرام ويستخدم رجال الأمن مكبّرات الصوت في حال ارتفاع الكثافة البشرية لتوجيه المصلين إلى طرق ومسارات أقل ازدحاماً ولتسيير وتنظيم حركة الحشود.

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