وفاة أكبر معمّرة على وجه الأرض عن 127 عامًا

"فاطمة" عاصرت إمارة بخارى والحربين العالميتين

توفيت في طاجيكستان أكبرُ معمّرة على وجه الأرض تدعى فاطمة ميرزاكولوفا، عن عمر ناهز 127 عامًا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم"، مساء أمس الأربعاء، عن السلطات المحلية في طاجيكستان قولها إن جواز سفر "فاطمة" يشير إلى أنها وُلدت في 13 مارس 1893، وتزوجت مرتين، وأنجبت ثمانية أطفال، ويبلغ عدد أحفادها وأولادهم وأحفادهم أكثر من 200 شخص.

وبحسب أقاربها؛ فقد كانت هذه المعمرة تتمتع بذاكرة جيدة وقدرة على التحرك حتى يومها الأخير.

وكانت "فاطمة" قد عاصرت إمارة بخارى والاتحاد السوفييتي وطاجيكستان المستقلة، بالإضافة إلى فترتي الحربين العالميتين الأولى والثانية.

يُذكر أن "فاطمة" كانت تعمل في مزرعة للقطن، حتى نحو 90 عامًا من عمرها.