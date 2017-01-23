"كفاءة": السيارة العائلية ذات الأداء الممتاز في استهلاك الوقود توفر إلى 37%

المركز يؤكد أن التفاوت بين المركبات الحديثة يرجع لاختلاف التقنيات المستخدمة

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين الأولى "سيارة عائلية حجم فان ذات أداء ممتاز في استهلاك الوقود"، والثانية "سيارة عائلية دفع رباعي ذات أداء سيئ في استهلاك الوقود"، تستخدمان نفس نوعية الوقود "91"؛ يمكن أن تصل إلى "37%".

وقال "كفاءة": المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة؛ بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك البنزين بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبع مستويات من حيث استهلاك الوقود "ممتاز+ - ممتاز - جيد جداً - جيد - متوسط - سيئ - سيئ جداً".

وأوضح أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ(حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً/ اقتصاد وقود السيارة) × سعر اللتر من الوقود.

وأضاف: متوسط تكلفة الاستهلاك الشهري في هذا المثال من المركبات يكون (175 ريالاً) للمركبة ذات الأداء الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود التي يبلغ اقتصاد الوقود لها (16.3 كلم/ لتر)، فيما يصل إلى (278 ريالاً) لنفس فئة المركبة ذات الأداء السيئ في استهلاك الوقود التي يبلغ اقتصاد الوقود لها (10.3 كلم/ لتر)، وبنسبة توفير تصل إلى 37%.

ودعا المركز إلى قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، حيث تظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة "أعلاها "ممتاز+" باللون الأخضر، وأدناها "سيئ جداً" باللون الأحمر"، حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز+) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى (سيئ جداً) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

وتنقسم بطاقة "اقتصاد الوقود في المركبات" إلى فئتين بحسب استخدام المركبة: الأولى: بطاقة سيارات الركوب "السيدان، الميني فان، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فأقل"، الثانية: بطاقة الشاحنات الخفيفة "سيارات الدفع الرباعي، البيك أب، فان البضائع، الحافلات الصغيرة لأكثر من عشرة ركاب".

وتضم "بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة" المعلومات الأساسية للمركبة وتشمل: اسم الصانع "اسم الشركة الصانعة"، والاسم التجاري للمركبة (طراز المركبة)، وسعة المحرك (باللتر)، وسنة الموديل (2018، 2019، ...)، ونوع المركبة: (سيارة ركوب، شاحنة خفيفة)، وقيمة اقتصاد الوقود (كيلومتر لكل لتر)، ومستوى اقتصاد الوقود (ممتاز، جيد جداً، ...)، ونوع الوقود (بنزين 95، 91، ديزل، ...)، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريع QR للتأكد من صحة البطاقة والمعلومات التي تضمها، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة.

ويمكن التعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع #لتبقى taqa.gov.sa.