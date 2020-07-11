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وحدة الحماية الاجتماعية تتحقق من فيديو طفلين علقا داخل مركبة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن المختصين في وحدة الحماية الأسرية يتحققون من شكاوى عدة وردت مركز بلاغات العنف عن مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطفلين، مبينًا أنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إليهم؛ لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.

وكان مقطع الفيديو قد صوره شخص، يظهر نجاة طفلين بعد أن علقا داخل مركبة مع حرارة الأجواء.

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وحدة الحماية الاجتماعية تتحقق من فيديو طفلين علقا داخل مركبة
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن المختصين في وحدة الحماية الأسرية يتحققون من شكاوى عدة وردت مركز بلاغات العنف عن مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطفلين، مبينًا أنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إليهم؛ لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.

وكان مقطع الفيديو قد صوره شخص، يظهر نجاة طفلين بعد أن علقا داخل مركبة مع حرارة الأجواء.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
05:59 PM
اخر تعديل
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
06:29 PM

وحدة الحماية الاجتماعية تتحقق من فيديو طفلين علقا داخل مركبة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
2,011

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن المختصين في وحدة الحماية الأسرية يتحققون من شكاوى عدة وردت مركز بلاغات العنف عن مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطفلين، مبينًا أنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إليهم؛ لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.

وكان مقطع الفيديو قد صوره شخص، يظهر نجاة طفلين بعد أن علقا داخل مركبة مع حرارة الأجواء.

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