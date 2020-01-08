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لا إصابات في صفوف "جيوش دول التحالف" بعد الضربة الإيرانية

الجيش العراقي والنرويجي والدنماركي والألماني: جميع الجنود بخير

أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، أنه لا توجد إصابات في صفوفه بعد الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وقال: لم تسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية.

وأعلن متحدث عسكري نرويجي، أنه لا توجد إصابات بين الجنود النرويجيين في الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق.

ووفقاً لـ "رويترز" قال المتحدث برينيار سترودال؛ في مقر الجيش النرويجي، إن بلاده تنشر نحو 70 جندياً في القاعدة.

بدورها، قالت القوات المسلحة الدنماركية، إن الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق لم يسفر عن مقتل أو إصابة أي جنود دنماركيين.

وللدنمارك نحو 130 جندياً في القاعدة ضمن التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم الجيش الألماني، أن الجنود الألمان في أربيل بخير بعد الهجوم الصاروخي الإيراني.

وشنّت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "عين الأسد" الجوية ومنشأة عراقية أخرى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة رداً على مقتل قاسم سليماني؛ القائد بالحرس الثوري الإيراني.

الجيش العراقي جيوش دول التحالف الضربة الصاروخية الإيرانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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لا إصابات في صفوف "جيوش دول التحالف" بعد الضربة الإيرانية
سبق

أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، أنه لا توجد إصابات في صفوفه بعد الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وقال: لم تسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية.

وأعلن متحدث عسكري نرويجي، أنه لا توجد إصابات بين الجنود النرويجيين في الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق.

ووفقاً لـ "رويترز" قال المتحدث برينيار سترودال؛ في مقر الجيش النرويجي، إن بلاده تنشر نحو 70 جندياً في القاعدة.

بدورها، قالت القوات المسلحة الدنماركية، إن الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق لم يسفر عن مقتل أو إصابة أي جنود دنماركيين.

وللدنمارك نحو 130 جندياً في القاعدة ضمن التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم الجيش الألماني، أن الجنود الألمان في أربيل بخير بعد الهجوم الصاروخي الإيراني.

وشنّت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "عين الأسد" الجوية ومنشأة عراقية أخرى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة رداً على مقتل قاسم سليماني؛ القائد بالحرس الثوري الإيراني.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
11:07 AM

لا إصابات في صفوف "جيوش دول التحالف" بعد الضربة الإيرانية

الجيش العراقي والنرويجي والدنماركي والألماني: جميع الجنود بخير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، أنه لا توجد إصابات في صفوفه بعد الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وقال: لم تسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية.

وأعلن متحدث عسكري نرويجي، أنه لا توجد إصابات بين الجنود النرويجيين في الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق.

ووفقاً لـ "رويترز" قال المتحدث برينيار سترودال؛ في مقر الجيش النرويجي، إن بلاده تنشر نحو 70 جندياً في القاعدة.

بدورها، قالت القوات المسلحة الدنماركية، إن الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق لم يسفر عن مقتل أو إصابة أي جنود دنماركيين.

وللدنمارك نحو 130 جندياً في القاعدة ضمن التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم الجيش الألماني، أن الجنود الألمان في أربيل بخير بعد الهجوم الصاروخي الإيراني.

وشنّت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "عين الأسد" الجوية ومنشأة عراقية أخرى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة رداً على مقتل قاسم سليماني؛ القائد بالحرس الثوري الإيراني.

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