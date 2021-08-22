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"الصحة": إجراء 40 عملية قلب مفتوح للحجاج خلال هذا العام

موسم الحج شهد 3328 عملية غسيل كلوي و151 عملية مناظير

كشفت "الصحة" عن الخدمات التخصصية النوعية التي قدمتها مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت "الصحة" أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية يوم العشرين من شهر ذي الحجة، بلغ 649690 حاجًّا وحاجة.

وقالت: أجريت 40 عملية قلب مفتوح و1140 قسطرة قلبية؛ فيما أجريت 3328 عملية غسيل كلوي و151 عملية مناظير؛ بينما دخل 6034 حاجًّا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 14 حالة ولادة، وجميع هذه الخدمات قُدمت مجانًا وبدون مقابل.

وقد استعدت "الصحة" مبكرًا لحج هذا العام 1440، وأصدرت الاشتراطات والتوصيات الصحية للحج، ونشرتها عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين.

واستفاد أكثر من مليون و690 ألف حاج من الخدمات الوقائية والإسعافية في المنافذ الصحية التي جهّزتها الوزارة هذا العام.

وشاركت "الصحة" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة طريق مكة الذي كان فيه تنفيذ الإجراءات الوقائية في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة.

وأحدثت هذه المبادرة نقلة نوعية في الالتزام بالاشتراطات الصحية؛ حيث بلغت التغطية بلقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا للحجاج القادمين عن طريق هذه المبادرة، نسبة 100 لأول مرة.

وبلغ عدد المشاركين في خدمة الحجاج هذا العام نحو 30 ألفًا من منسوبي وزارة الصحة، كما جرى تهيئة 25 مستشفى في مكة المكرمة المدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بسعة إجمالية تبلغ خمسة آلاف سرير، و142 مركزًا للرعاية الأولية، إضافة إلى أكثر من 140 عيادة متنقلة، تتواجد في أماكن تجمّع الحجاج، في مراكز طوارئ جسر الجمرات، والمواقع الطبية في قطار المشاعر.

وأطلقت "الصحة" لأول مرة هذا العام، تقنية "الروبوت" الآلي للاستشارات الطبية، التي تتيح لأي مستشفى في مشعر منى الوصول إلى الاستشاريين في تخصصات دقيقة عن بعد.

ووفّرت أجهزة الترجمة الآلية لـ120 لغة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، إضافة إلى الترجمة المباشرة عن طريق مركز الاتصال 937.

وتم تطبيق نظام الملف الطبي الإلكتروني في 55 مركز رعاية صحية أولية وجميع مستشفيات المشاعر المقدسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": إجراء 40 عملية قلب مفتوح للحجاج خلال هذا العام
سبق

كشفت "الصحة" عن الخدمات التخصصية النوعية التي قدمتها مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت "الصحة" أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية يوم العشرين من شهر ذي الحجة، بلغ 649690 حاجًّا وحاجة.

وقالت: أجريت 40 عملية قلب مفتوح و1140 قسطرة قلبية؛ فيما أجريت 3328 عملية غسيل كلوي و151 عملية مناظير؛ بينما دخل 6034 حاجًّا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 14 حالة ولادة، وجميع هذه الخدمات قُدمت مجانًا وبدون مقابل.

وقد استعدت "الصحة" مبكرًا لحج هذا العام 1440، وأصدرت الاشتراطات والتوصيات الصحية للحج، ونشرتها عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين.

واستفاد أكثر من مليون و690 ألف حاج من الخدمات الوقائية والإسعافية في المنافذ الصحية التي جهّزتها الوزارة هذا العام.

وشاركت "الصحة" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة طريق مكة الذي كان فيه تنفيذ الإجراءات الوقائية في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة.

وأحدثت هذه المبادرة نقلة نوعية في الالتزام بالاشتراطات الصحية؛ حيث بلغت التغطية بلقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا للحجاج القادمين عن طريق هذه المبادرة، نسبة 100 لأول مرة.

وبلغ عدد المشاركين في خدمة الحجاج هذا العام نحو 30 ألفًا من منسوبي وزارة الصحة، كما جرى تهيئة 25 مستشفى في مكة المكرمة المدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بسعة إجمالية تبلغ خمسة آلاف سرير، و142 مركزًا للرعاية الأولية، إضافة إلى أكثر من 140 عيادة متنقلة، تتواجد في أماكن تجمّع الحجاج، في مراكز طوارئ جسر الجمرات، والمواقع الطبية في قطار المشاعر.

وأطلقت "الصحة" لأول مرة هذا العام، تقنية "الروبوت" الآلي للاستشارات الطبية، التي تتيح لأي مستشفى في مشعر منى الوصول إلى الاستشاريين في تخصصات دقيقة عن بعد.

ووفّرت أجهزة الترجمة الآلية لـ120 لغة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، إضافة إلى الترجمة المباشرة عن طريق مركز الاتصال 937.

وتم تطبيق نظام الملف الطبي الإلكتروني في 55 مركز رعاية صحية أولية وجميع مستشفيات المشاعر المقدسة.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
12:54 PM

"الصحة": إجراء 40 عملية قلب مفتوح للحجاج خلال هذا العام

موسم الحج شهد 3328 عملية غسيل كلوي و151 عملية مناظير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت "الصحة" عن الخدمات التخصصية النوعية التي قدمتها مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت "الصحة" أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية يوم العشرين من شهر ذي الحجة، بلغ 649690 حاجًّا وحاجة.

وقالت: أجريت 40 عملية قلب مفتوح و1140 قسطرة قلبية؛ فيما أجريت 3328 عملية غسيل كلوي و151 عملية مناظير؛ بينما دخل 6034 حاجًّا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 14 حالة ولادة، وجميع هذه الخدمات قُدمت مجانًا وبدون مقابل.

وقد استعدت "الصحة" مبكرًا لحج هذا العام 1440، وأصدرت الاشتراطات والتوصيات الصحية للحج، ونشرتها عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين.

واستفاد أكثر من مليون و690 ألف حاج من الخدمات الوقائية والإسعافية في المنافذ الصحية التي جهّزتها الوزارة هذا العام.

وشاركت "الصحة" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة طريق مكة الذي كان فيه تنفيذ الإجراءات الوقائية في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة.

وأحدثت هذه المبادرة نقلة نوعية في الالتزام بالاشتراطات الصحية؛ حيث بلغت التغطية بلقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا للحجاج القادمين عن طريق هذه المبادرة، نسبة 100 لأول مرة.

وبلغ عدد المشاركين في خدمة الحجاج هذا العام نحو 30 ألفًا من منسوبي وزارة الصحة، كما جرى تهيئة 25 مستشفى في مكة المكرمة المدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بسعة إجمالية تبلغ خمسة آلاف سرير، و142 مركزًا للرعاية الأولية، إضافة إلى أكثر من 140 عيادة متنقلة، تتواجد في أماكن تجمّع الحجاج، في مراكز طوارئ جسر الجمرات، والمواقع الطبية في قطار المشاعر.

وأطلقت "الصحة" لأول مرة هذا العام، تقنية "الروبوت" الآلي للاستشارات الطبية، التي تتيح لأي مستشفى في مشعر منى الوصول إلى الاستشاريين في تخصصات دقيقة عن بعد.

ووفّرت أجهزة الترجمة الآلية لـ120 لغة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، إضافة إلى الترجمة المباشرة عن طريق مركز الاتصال 937.

وتم تطبيق نظام الملف الطبي الإلكتروني في 55 مركز رعاية صحية أولية وجميع مستشفيات المشاعر المقدسة.

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