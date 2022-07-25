"صح عليك".. حملة من "المواصفات" لتوعية المستهلك قبل شراء أي سلعة

إرشادات توعية مبسطة عن طرق اختيار المنتجات والسلامة في التعامل معها

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حملة توعوية تحت عنوان "صح عليك" تستهدف تقديم معلومات وإرشادات توعية مبسطة للمستهلكين، عن طرق اختيار المنتجات المطابقة للمواصفات وطرق السلامة في التعامل مع السلع المختلفة.



وأكدت "الهيئة" أن هذه الحملة انطلقت من خلال حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حرصًا على تعزيز وعي المستهلك وتقديم المعلومات التي تمكنه من اختيار أفضل السلع والمنتجات التي تتوافق مع متطلبات المواصفات القياسية السعودية.



وأوضحت أن الحملة تستهدف التعريف بعلامة الجودة السعودية، وإرشادات التعامل مع الأجهزة الكهربائية مثل التوصيلات وشواحن الجوالات، كما ستشمل الحملة التوعية بوسائل السلامة في السيارات وطرق اختيار زيوت المحركات والإطارات.

وستتطرق الحملة لبعض الإرشادات الخاصة بملابس وألعاب الأطفال، وغيرها من القضايا التي تمس سلامة وصحة المستهلك بشكل مباشر.



وأوضحت "الهيئة" أنها تعمل وفق استراتيجية توعوية وإعلامية تتوافق مع مستجدات العصر وتستفيد من وسائل الإعلام الجديد، مشيرة إلى أن الجهد التوعوي للهيئة ينطلق إيمانًا بدورها المحوري في رفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع، ومنحهم الخلفيات المعلوماتية والفنية اللازمة بطريقة مبسطة تساعد على تفعيل مشاركة المستهلكين ضمن المنظومة الوطنية للحد من تداول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية التي تمثل تهديداً حقيقياً لسلامة وأمان المستهلك.