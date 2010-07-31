النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الحرس الوطني يهنئ خادم الحرمين بعيد الأضحى ومغادرته المستشفى

سأل الله أن يديم على الملك موفور الصحة والعافية ويحفظ للبلاد أمنها

رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بمناسبة مغادرته المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الأمير عبدالله بن بندر عن تشرفه بأن يرفع للمقام السامي الكريم باسمه ونيابة عن منسوبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى وهو بأتم صحة وعافية وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما رفع وزير الحرس الوطني برقيتين مماثلتين لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى وهو بأتم الصحة والعافية، وحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه الكريم وعلى الوطن بالخير والمسرات في ظل القيادة الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الحرس الوطني يهنئ خادم الحرمين بعيد الأضحى ومغادرته المستشفى
سبق

رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بمناسبة مغادرته المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الأمير عبدالله بن بندر عن تشرفه بأن يرفع للمقام السامي الكريم باسمه ونيابة عن منسوبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى وهو بأتم صحة وعافية وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما رفع وزير الحرس الوطني برقيتين مماثلتين لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى وهو بأتم الصحة والعافية، وحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه الكريم وعلى الوطن بالخير والمسرات في ظل القيادة الرشيدة.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
07:19 PM

وزير الحرس الوطني يهنئ خادم الحرمين بعيد الأضحى ومغادرته المستشفى

سأل الله أن يديم على الملك موفور الصحة والعافية ويحفظ للبلاد أمنها

A A A
متعب البقمي - الرياض
0
588

رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بمناسبة مغادرته المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الأمير عبدالله بن بندر عن تشرفه بأن يرفع للمقام السامي الكريم باسمه ونيابة عن منسوبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى وهو بأتم صحة وعافية وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما رفع وزير الحرس الوطني برقيتين مماثلتين لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى وهو بأتم الصحة والعافية، وحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه الكريم وعلى الوطن بالخير والمسرات في ظل القيادة الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,581
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,100
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,782
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,318

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة