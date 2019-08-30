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"أمير" و"وزير" يُحقّقان حلم "مواطن" في الزواج والمسكن!

موقف إنساني تجاه شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر موقفًا إنسانيًّا تَشارك فيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، تجاه أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد وعد الأمير تركي بن طلال، بالسعي لتحقيق حلم المواطن بالزواج خلال 72 ساعة؛ فيما وعد وزير الإسكان بتحقيق حلمه في توفير مسكن ملائم له ولعائلته.

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"أمير" و"وزير" يُحقّقان حلم "مواطن" في الزواج والمسكن!
سبق

تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر موقفًا إنسانيًّا تَشارك فيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، تجاه أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد وعد الأمير تركي بن طلال، بالسعي لتحقيق حلم المواطن بالزواج خلال 72 ساعة؛ فيما وعد وزير الإسكان بتحقيق حلمه في توفير مسكن ملائم له ولعائلته.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
02:40 PM
اخر تعديل
30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
02:58 PM

"أمير" و"وزير" يُحقّقان حلم "مواطن" في الزواج والمسكن!

موقف إنساني تجاه شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
5
2,602

تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر موقفًا إنسانيًّا تَشارك فيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، تجاه أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد وعد الأمير تركي بن طلال، بالسعي لتحقيق حلم المواطن بالزواج خلال 72 ساعة؛ فيما وعد وزير الإسكان بتحقيق حلمه في توفير مسكن ملائم له ولعائلته.

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53.8 مليار

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