الجوف.. إنقاذ طفلة ابتلعت "قطعة معدنية" سدّت مدخل المريء

عمرها سنتان ونصف والواقعة تسببت لها في مشكلات تنفسية

نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، في إنقاذ طفلة عمرها سنتان ونصف ابتلعت قطعة معدنية.

وأوضحت "صحة الجوف" أن الأشعة أظهرت وجود قطعة معدنية تسد مدخل المريء، وسببت للطفلة مشكلات تنفسية، وتمكن فريق طبي متخصص في جراحة الصدر من استخراج جسم معدني غريب من القصبة الهوائية الرئيسية اليمنى للطفلة من خلال المنظار الرئوي الصلب بنجاح ولله الحمد.

وأبانت أن الطفلة في حالة صحية جيدة وخرجت من المستشفى ولله الحمد.

يُذكر أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي سعته السريرية تبلغ 300 سرير، وأجرى خلال الشهر الماضي 91 عملية جراحية من بينها 73 عملية جراحة اليوم الواحد.