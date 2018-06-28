وزير الخارجية يلتقي نظيرته الليبية في روما

ناقشا دعم الجهود الدولية لإرساء دعائم الأمن

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية ليبيا الدكتورة نجلاء المنقوش، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وشهد اللقاء بحث أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، كما ناقش الجانبان أهمية دعم جميع السبل والجهود الدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والمضي قدماً نحو مزيد من التنمية والازدهار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد حضر اللقاء الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا.