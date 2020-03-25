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ارتفاع معدل الاستفادة من خدمات ومنصات "الغذاء والدواء" الإلكترونية

مواكبةً لتفعيل نظام "العمل عن بُعد" نظير الإجراءات ضد "كورونا"

سجّلت الهيئة العامة للغذاء والدواء ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة ومعدل الاستفادة من الخدمات والمنصات الإلكترونية التابعة لها، وذلك مواكبةً لتفعيل نظام "العمل عن بعد" نظير الإجراءات والاحترازات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحد من تفشي فيروس "كورونا".

وحرصت الهيئة على مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في قطاعاتها كافة، عبر تدشين مجموعة من الخدمات والمنصات الالكترونية التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي والتواصل التفاعلي مع المهتمين وإحكام الرقابة وتسهيل أداء الأعمال.

وتضمّنت تلك المنصات، تطبيق "طمني" الذي حظي بزيادة في عدد مستخدميه الفعّالين خلال أزمة فيروس "كورونا" بنسبة تصل إلى 332% مستخدماً، كما ارتفع عدد مرات تحميل التطبيق عبر نظامي "ios" و"أندرويد" بنسبة 23%، بواقع 34 ألف تحميل خلال أربعة أيام.

ويوفّر التطبيق معلومات دقيقة للمستهلكين عن المنتجات التي تشرف عليها الهيئة العامة للغذاء والدواء لتعزيز صحتهم وسلوكهم الغذائي؛ فعند البحث باسم المنتج أو مسح الباركود الخاص به يقدم التطبيق جميع المعلومات التي يمكن عرضها وتهم المستهلك.

وشهدت صفحة المعقمات والكمامات على الموقع الإلكتروني للهيئة زيادة في عدد الزوار الجدد، ووصل مجموع الزيارات في أقل من 48 ساعة إلى أكثر من 470 ألف زائر.

وعبر النظام الإلكتروني الموحد "غد"، الذي يعد منصة موحدة لجميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بقطاع الأعمال في مجال الأجهزة الطبية بالمملكة؛ ارتفع عدد الطلبات فيه بنسبة 30% لتصل إلى 1300 طلباً أسبوعياً.

وتتضمّن المنصات الإلكترونية التابعة للهيئة، نظام التتبع الدوائي "رصد"، الذي يستخدم لتتبع الأدوية البشرية المسجلة من مرحلة التصنيع حتى الاستهلاك، وأفاد مصنّعو ووكلاء المستحضرات الصيدلانية من خلاله عن النقص الحالي والمتوقع الناجم بشكل رئيسي عن المكونات النشطة الصينية غير المتاحة واضطراب سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم بسبب أزمة "كورونا".

ويسمح نظام التيقظ لجميع مؤسسات القطاع الصحي الخاص والعام والأفراد بالإبلاغ عن أحداث الأجهزة الطبية أو أخطاء الأدوية أو أي خلل في جودة المنتجات الصيدلانية مع خيار الإبلاغ عن نقص الأدوية.

وتواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء تقديم خدماتها عبر قنواتها الإلكترونية دون الحاجة لزيارة فروعها في أنحاء المملكة؛ حرصاً على سلامة عملائها.

الهيئة العامة للغذاء والدواء فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع معدل الاستفادة من خدمات ومنصات "الغذاء والدواء" الإلكترونية
سبق

سجّلت الهيئة العامة للغذاء والدواء ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة ومعدل الاستفادة من الخدمات والمنصات الإلكترونية التابعة لها، وذلك مواكبةً لتفعيل نظام "العمل عن بعد" نظير الإجراءات والاحترازات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحد من تفشي فيروس "كورونا".

وحرصت الهيئة على مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في قطاعاتها كافة، عبر تدشين مجموعة من الخدمات والمنصات الالكترونية التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي والتواصل التفاعلي مع المهتمين وإحكام الرقابة وتسهيل أداء الأعمال.

وتضمّنت تلك المنصات، تطبيق "طمني" الذي حظي بزيادة في عدد مستخدميه الفعّالين خلال أزمة فيروس "كورونا" بنسبة تصل إلى 332% مستخدماً، كما ارتفع عدد مرات تحميل التطبيق عبر نظامي "ios" و"أندرويد" بنسبة 23%، بواقع 34 ألف تحميل خلال أربعة أيام.

ويوفّر التطبيق معلومات دقيقة للمستهلكين عن المنتجات التي تشرف عليها الهيئة العامة للغذاء والدواء لتعزيز صحتهم وسلوكهم الغذائي؛ فعند البحث باسم المنتج أو مسح الباركود الخاص به يقدم التطبيق جميع المعلومات التي يمكن عرضها وتهم المستهلك.

وشهدت صفحة المعقمات والكمامات على الموقع الإلكتروني للهيئة زيادة في عدد الزوار الجدد، ووصل مجموع الزيارات في أقل من 48 ساعة إلى أكثر من 470 ألف زائر.

وعبر النظام الإلكتروني الموحد "غد"، الذي يعد منصة موحدة لجميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بقطاع الأعمال في مجال الأجهزة الطبية بالمملكة؛ ارتفع عدد الطلبات فيه بنسبة 30% لتصل إلى 1300 طلباً أسبوعياً.

وتتضمّن المنصات الإلكترونية التابعة للهيئة، نظام التتبع الدوائي "رصد"، الذي يستخدم لتتبع الأدوية البشرية المسجلة من مرحلة التصنيع حتى الاستهلاك، وأفاد مصنّعو ووكلاء المستحضرات الصيدلانية من خلاله عن النقص الحالي والمتوقع الناجم بشكل رئيسي عن المكونات النشطة الصينية غير المتاحة واضطراب سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم بسبب أزمة "كورونا".

ويسمح نظام التيقظ لجميع مؤسسات القطاع الصحي الخاص والعام والأفراد بالإبلاغ عن أحداث الأجهزة الطبية أو أخطاء الأدوية أو أي خلل في جودة المنتجات الصيدلانية مع خيار الإبلاغ عن نقص الأدوية.

وتواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء تقديم خدماتها عبر قنواتها الإلكترونية دون الحاجة لزيارة فروعها في أنحاء المملكة؛ حرصاً على سلامة عملائها.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
03:20 PM

ارتفاع معدل الاستفادة من خدمات ومنصات "الغذاء والدواء" الإلكترونية

مواكبةً لتفعيل نظام "العمل عن بُعد" نظير الإجراءات ضد "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الهيئة العامة للغذاء والدواء ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة ومعدل الاستفادة من الخدمات والمنصات الإلكترونية التابعة لها، وذلك مواكبةً لتفعيل نظام "العمل عن بعد" نظير الإجراءات والاحترازات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحد من تفشي فيروس "كورونا".

وحرصت الهيئة على مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في قطاعاتها كافة، عبر تدشين مجموعة من الخدمات والمنصات الالكترونية التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي والتواصل التفاعلي مع المهتمين وإحكام الرقابة وتسهيل أداء الأعمال.

وتضمّنت تلك المنصات، تطبيق "طمني" الذي حظي بزيادة في عدد مستخدميه الفعّالين خلال أزمة فيروس "كورونا" بنسبة تصل إلى 332% مستخدماً، كما ارتفع عدد مرات تحميل التطبيق عبر نظامي "ios" و"أندرويد" بنسبة 23%، بواقع 34 ألف تحميل خلال أربعة أيام.

ويوفّر التطبيق معلومات دقيقة للمستهلكين عن المنتجات التي تشرف عليها الهيئة العامة للغذاء والدواء لتعزيز صحتهم وسلوكهم الغذائي؛ فعند البحث باسم المنتج أو مسح الباركود الخاص به يقدم التطبيق جميع المعلومات التي يمكن عرضها وتهم المستهلك.

وشهدت صفحة المعقمات والكمامات على الموقع الإلكتروني للهيئة زيادة في عدد الزوار الجدد، ووصل مجموع الزيارات في أقل من 48 ساعة إلى أكثر من 470 ألف زائر.

وعبر النظام الإلكتروني الموحد "غد"، الذي يعد منصة موحدة لجميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بقطاع الأعمال في مجال الأجهزة الطبية بالمملكة؛ ارتفع عدد الطلبات فيه بنسبة 30% لتصل إلى 1300 طلباً أسبوعياً.

وتتضمّن المنصات الإلكترونية التابعة للهيئة، نظام التتبع الدوائي "رصد"، الذي يستخدم لتتبع الأدوية البشرية المسجلة من مرحلة التصنيع حتى الاستهلاك، وأفاد مصنّعو ووكلاء المستحضرات الصيدلانية من خلاله عن النقص الحالي والمتوقع الناجم بشكل رئيسي عن المكونات النشطة الصينية غير المتاحة واضطراب سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم بسبب أزمة "كورونا".

ويسمح نظام التيقظ لجميع مؤسسات القطاع الصحي الخاص والعام والأفراد بالإبلاغ عن أحداث الأجهزة الطبية أو أخطاء الأدوية أو أي خلل في جودة المنتجات الصيدلانية مع خيار الإبلاغ عن نقص الأدوية.

وتواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء تقديم خدماتها عبر قنواتها الإلكترونية دون الحاجة لزيارة فروعها في أنحاء المملكة؛ حرصاً على سلامة عملائها.

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