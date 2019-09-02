الخضراوي وأبو شليبي يقفزان في التصنيف العالمي لكرة الطاولة

قفز لاعب المنتخب السعودي علي الخضراوي من المركز الـ(354) لشهر أغسطس 2018 إلى المركز الـ( 168) لشهر سبتمبر 2019 على مستوى لاعبي العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) .

كما قفز عبدالعزيز بو شليبي لاعب المنتخب السعودي من المركز الـ(747) لشهر أغسطس 2018 إلى المركز الـ(328) لشهر سبتمبر 2019 على مستوى لاعبي العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) .

ومن جهة أخرى، أكد عبدالعزيز بن فهد السعيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة أن ما وصل له اللاعبان في التصنيف هذا بفضل الله، ثم بالعمل المتواصل من الجميع بالاتحاد، وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي نسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية.