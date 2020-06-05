صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية -بفضل الله- تمكنت من القبض على (ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر)، ارتكبوا (13) قضية اعتداء على الأموال بامتهانهم الترصد لكبار السن أثناء استخدامهم أجهزة الصراف الآلي، والاحتيال عليهم بزعم المساعدة، ومن ثم استبدال بطاقاتهم بعد معرفة الأرقام السرية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة مكة تقبض على ثلاثة مقيمين ارتكبوا 13 قضية اعتداء على الأموال وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-05 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية -بفضل الله- تمكنت من القبض على (ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر)، ارتكبوا (13) قضية اعتداء على الأموال بامتهانهم الترصد لكبار السن أثناء استخدامهم أجهزة الصراف الآلي، والاحتيال عليهم بزعم المساعدة، ومن ثم استبدال بطاقاتهم بعد معرفة الأرقام السرية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 06:09 PM

اخر تعديل 05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 11:45 PM

شرطة مكة تقبض على ثلاثة مقيمين ارتكبوا 13 قضية اعتداء على الأموال احتالوا على كبار السن أثناء استخدامهم أجهزة الصراف الآلي بزعم المساعدة





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية -بفضل الله- تمكنت من القبض على (ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر)، ارتكبوا (13) قضية اعتداء على الأموال بامتهانهم الترصد لكبار السن أثناء استخدامهم أجهزة الصراف الآلي، والاحتيال عليهم بزعم المساعدة، ومن ثم استبدال بطاقاتهم بعد معرفة الأرقام السرية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.