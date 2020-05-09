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المغرب تسجل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي 65 شخصًا يرفع حالات الشفاء لـ 2389

سجل المغرب اليوم 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5873، وعدد حالات الوفاة 186.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2389 بعد تعافي 65 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب تسجل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجل المغرب اليوم 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5873، وعدد حالات الوفاة 186.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2389 بعد تعافي 65 شخصاً.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
04:59 PM
اخر تعديل
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
09:15 PM

المغرب تسجل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي 65 شخصًا يرفع حالات الشفاء لـ 2389

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل المغرب اليوم 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5873، وعدد حالات الوفاة 186.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2389 بعد تعافي 65 شخصاً.

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