كشفت نتائج دراسة جديدة، أن السمنة تدمّر بطانة الأوعية الدموية؛ لأن الأنسجة الدهنية تُفرز بروتينا ضارًّا. وحلل باحثون صينيون، وفق ما ذكرته "ديلي ميل"، بيانات أكثر من 1000 شخص مصاب بتصلب الشرايين، والذي يحدث عندما تسد الترسبات الدهنية الشرايين، ووجدوا أن المشاركين البدناء أطلقوا "مستويات أعلى بكثير" من بروتين يسمى WNT5A من نسيجهم الدهني في البلازما. ويؤدي WNT5A إلى "إجهاد داخلي" مرتبط بتراكم الرواسب المعدنية والأوعية الدموية.. وبمرور الوقت، يمكن أن تلتصق هذه الرواسب باللويحات؛ مما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، وهذا يقيد وصول الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبات قلبية أو سكتة دماغية. ويأمل الباحثون أن يتم استهداف بروتين "WNT5A" ذات يوم، في علاجات تمنع الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة. ويحدث مرض الأوعية الدموية، عندما تصبح هذه الأوعية ملتهبة وضعيفة، وهي "الأعراض الأكثر شيوعًا لأمراض القلب". وأجريت الدراسة من قِبَل كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ بقيادة الدكتور بان جاو. ووجد الباحثون أن السمنة تُغَيّر من إفراز الجزيئات من الأنسجة الدهنية، وهذه الجزيئات تؤثر على بنية ووظيفة الأوعية الدموية. ويشدد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من التحقيق؛ بما في ذلك الدراسات على الحيوانات، قبل أن يتم اعتماد استهداف بروتين "WNT5A" في طرق علاج أمراض القلب، مستقبلًا.

تحذير لكل سمين من "WNT5A".. قلبك ودماغك في خطر! صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-23 كشفت نتائج دراسة جديدة، أن السمنة تدمّر بطانة الأوعية الدموية؛ لأن الأنسجة الدهنية تُفرز بروتينا ضارًّا.

وحلل باحثون صينيون، وفق ما ذكرته "ديلي ميل"، بيانات أكثر من 1000 شخص مصاب بتصلب الشرايين، والذي يحدث عندما تسد الترسبات الدهنية الشرايين، ووجدوا أن المشاركين البدناء أطلقوا "مستويات أعلى بكثير" من بروتين يسمى WNT5A من نسيجهم الدهني في البلازما.

ويؤدي WNT5A إلى "إجهاد داخلي" مرتبط بتراكم الرواسب المعدنية والأوعية الدموية.. وبمرور الوقت، يمكن أن تلتصق هذه الرواسب باللويحات؛ مما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، وهذا يقيد وصول الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبات قلبية أو سكتة دماغية.

ويأمل الباحثون أن يتم استهداف بروتين "WNT5A" ذات يوم، في علاجات تمنع الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

ويحدث مرض الأوعية الدموية، عندما تصبح هذه الأوعية ملتهبة وضعيفة، وهي "الأعراض الأكثر شيوعًا لأمراض القلب".

وأجريت الدراسة من قِبَل كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ بقيادة الدكتور بان جاو. ووجد الباحثون أن السمنة تُغَيّر من إفراز الجزيئات من الأنسجة الدهنية، وهذه الجزيئات تؤثر على بنية ووظيفة الأوعية الدموية.

ويشدد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من التحقيق؛ بما في ذلك الدراسات على الحيوانات، قبل أن يتم اعتماد استهداف بروتين "WNT5A" في طرق علاج أمراض القلب، مستقبلًا.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 09:46 AM

تحذير لكل سمين من "WNT5A".. قلبك ودماغك في خطر! دراسة جديدة لباحثين صينيين حللوا فيها بيانات 1000 مصاب





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كشفت نتائج دراسة جديدة، أن السمنة تدمّر بطانة الأوعية الدموية؛ لأن الأنسجة الدهنية تُفرز بروتينا ضارًّا.

وحلل باحثون صينيون، وفق ما ذكرته "ديلي ميل"، بيانات أكثر من 1000 شخص مصاب بتصلب الشرايين، والذي يحدث عندما تسد الترسبات الدهنية الشرايين، ووجدوا أن المشاركين البدناء أطلقوا "مستويات أعلى بكثير" من بروتين يسمى WNT5A من نسيجهم الدهني في البلازما.

ويؤدي WNT5A إلى "إجهاد داخلي" مرتبط بتراكم الرواسب المعدنية والأوعية الدموية.. وبمرور الوقت، يمكن أن تلتصق هذه الرواسب باللويحات؛ مما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، وهذا يقيد وصول الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبات قلبية أو سكتة دماغية.

ويأمل الباحثون أن يتم استهداف بروتين "WNT5A" ذات يوم، في علاجات تمنع الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

ويحدث مرض الأوعية الدموية، عندما تصبح هذه الأوعية ملتهبة وضعيفة، وهي "الأعراض الأكثر شيوعًا لأمراض القلب".

وأجريت الدراسة من قِبَل كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ بقيادة الدكتور بان جاو. ووجد الباحثون أن السمنة تُغَيّر من إفراز الجزيئات من الأنسجة الدهنية، وهذه الجزيئات تؤثر على بنية ووظيفة الأوعية الدموية.

ويشدد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من التحقيق؛ بما في ذلك الدراسات على الحيوانات، قبل أن يتم اعتماد استهداف بروتين "WNT5A" في طرق علاج أمراض القلب، مستقبلًا.