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أمانة العاصمة المقدسة تتابع مستوى الخدمات البلدية بمكة

"القويحص" تفقّد المطاعم وصوالين الحلاقة وبعض المحالّ

قام أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية على بعض البلديات الفرعية ومراكز الإسناد لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وجاءت هذه الجولة التي شملت نطاقات البلديات الفرعية "العزيزية، المعابدة، الغزة، العتيبية، أجياد"، ومراكز إسناد "البيعة، المعابدة، العزيزية، أجياد"، ضمن الجولات البلدية المكثفة لمتابعة مستوى الخدمات البلدية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع قدوم الحجاج لأداء الفريضة.

ووقف "القويحص"، خلال الجولة، على المطاعم وصوالين الحلاقة وبعض المحالّ المتعلقة بالصحة العامة، وكذلك المرافق البلدية في نطاقات تلك البلديات، ورصد عدداً من الملاحظات تمثلت في وجود حفريات طارئة لبعض المشاريع الخدمية، وبقايا أطعمة بحديقة عامة، ونفايات متراكمة بجوار عدد من الفنادق والمطاعم وداخل الأسواق، وإهمال النظافة في عدد من صوالين الحلاقة، مشدداً على ضرورة معالجتها فوراً، وإفادته بتقرير حيال ما تم بشأن ذلك.

وقام أمين العاصمة المقدسة بزيارة مفاجئة للإدارة العامة للكوارث بالأمانة، واطلع على سير العمل فيها، ووقف على الآليات المجهزة للطوارئ بموسم الحج لهذا العام، والبالغ عددها 1200 آلية ومعدة متنوعة، قبل أن يزور مقر المتابعة الميدانية للمراكز.

كما قام بزيارات مفاجئة لصوالين الحلاقة والمطاعم والمحالّ المحيطة بساحات المسجد الحرام، وطالب بتأمين طاولات وكراسي لتوفير الراحة لضيوف الرحمن بدلاً من افتراشهم بمواقع الانتظار.

والتقى عددًا من الحجاج، وسألهم عن مدى رضاهم عن الخدمات البلدية المقدمة لهم، وكذلك الخدمات المقدمة من المحالّ والمطاعم، ومستوى النظافة فيها، والتزام الصوالين بالتسعيرات المحددة.

ووجّه "القويحص" بتوفير ضواغط إضافية في بعض المواقع حول المنطقة المركزية بالحرم المكي، والمناطق ذات الكثافة العالية، ومضاعفة الجهود لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للحجاج، والاهتمام بكل ما من شأنه التيسير عليهم.

وثمّن تعاون حجاج من إحدى الجنسيات الإفريقية مع الأمانة، بعد أن أزالوا بسطات ومطابخ عشوائية وضعها بعضهم قرب أحد الفنادق في نطاق بلدية العتيبية الفرعية، بشكل مخالف، ممتثلين لتوجيهات رئيس البعثة، الذي وضّح لهم تصرفهم الخاطئ، وأنهم قدموا من أجل الحج ولا غيره.

ودعا أمين العاصمة المقدسة للاستفادة من بعض المواقع التابعة للأمانة في نطاق بلدية أجياد وغيرها، وتجهيزها كمرافق للحجاج، كما تأكد من نظامية الجهات العاملة في "التوزيع الخيري" وحصولها على التراخيص اللازمة لهذا الغرض.

وحث رؤساء البلديات على تكثيف الجولات الرقابية، والاهتمام بالنظافة وصحة البيئة، والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، وتقديم كافة التسهيلات لهم، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات، لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة. كما دعاهم للرفع بأي ملاحظات أو معوقات تواجههم في عمل أولاً بأول.

واختتم "القويحص" جولته بزيارة إدارة خدمة العملاء بمركز 940، ووقف على سير العمليات فيه، وآلية تلقي البلاغات على مدار الساعة بـ33 لغة، وتحويلها إلى الجهات المعنية في دقائق، والتأكد من معالجتها، وإفادة العميل بذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة العاصمة المقدسة تتابع مستوى الخدمات البلدية بمكة
سبق

قام أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية على بعض البلديات الفرعية ومراكز الإسناد لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وجاءت هذه الجولة التي شملت نطاقات البلديات الفرعية "العزيزية، المعابدة، الغزة، العتيبية، أجياد"، ومراكز إسناد "البيعة، المعابدة، العزيزية، أجياد"، ضمن الجولات البلدية المكثفة لمتابعة مستوى الخدمات البلدية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع قدوم الحجاج لأداء الفريضة.

ووقف "القويحص"، خلال الجولة، على المطاعم وصوالين الحلاقة وبعض المحالّ المتعلقة بالصحة العامة، وكذلك المرافق البلدية في نطاقات تلك البلديات، ورصد عدداً من الملاحظات تمثلت في وجود حفريات طارئة لبعض المشاريع الخدمية، وبقايا أطعمة بحديقة عامة، ونفايات متراكمة بجوار عدد من الفنادق والمطاعم وداخل الأسواق، وإهمال النظافة في عدد من صوالين الحلاقة، مشدداً على ضرورة معالجتها فوراً، وإفادته بتقرير حيال ما تم بشأن ذلك.

وقام أمين العاصمة المقدسة بزيارة مفاجئة للإدارة العامة للكوارث بالأمانة، واطلع على سير العمل فيها، ووقف على الآليات المجهزة للطوارئ بموسم الحج لهذا العام، والبالغ عددها 1200 آلية ومعدة متنوعة، قبل أن يزور مقر المتابعة الميدانية للمراكز.

كما قام بزيارات مفاجئة لصوالين الحلاقة والمطاعم والمحالّ المحيطة بساحات المسجد الحرام، وطالب بتأمين طاولات وكراسي لتوفير الراحة لضيوف الرحمن بدلاً من افتراشهم بمواقع الانتظار.

والتقى عددًا من الحجاج، وسألهم عن مدى رضاهم عن الخدمات البلدية المقدمة لهم، وكذلك الخدمات المقدمة من المحالّ والمطاعم، ومستوى النظافة فيها، والتزام الصوالين بالتسعيرات المحددة.

ووجّه "القويحص" بتوفير ضواغط إضافية في بعض المواقع حول المنطقة المركزية بالحرم المكي، والمناطق ذات الكثافة العالية، ومضاعفة الجهود لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للحجاج، والاهتمام بكل ما من شأنه التيسير عليهم.

وثمّن تعاون حجاج من إحدى الجنسيات الإفريقية مع الأمانة، بعد أن أزالوا بسطات ومطابخ عشوائية وضعها بعضهم قرب أحد الفنادق في نطاق بلدية العتيبية الفرعية، بشكل مخالف، ممتثلين لتوجيهات رئيس البعثة، الذي وضّح لهم تصرفهم الخاطئ، وأنهم قدموا من أجل الحج ولا غيره.

ودعا أمين العاصمة المقدسة للاستفادة من بعض المواقع التابعة للأمانة في نطاق بلدية أجياد وغيرها، وتجهيزها كمرافق للحجاج، كما تأكد من نظامية الجهات العاملة في "التوزيع الخيري" وحصولها على التراخيص اللازمة لهذا الغرض.

وحث رؤساء البلديات على تكثيف الجولات الرقابية، والاهتمام بالنظافة وصحة البيئة، والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، وتقديم كافة التسهيلات لهم، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات، لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة. كما دعاهم للرفع بأي ملاحظات أو معوقات تواجههم في عمل أولاً بأول.

واختتم "القويحص" جولته بزيارة إدارة خدمة العملاء بمركز 940، ووقف على سير العمليات فيه، وآلية تلقي البلاغات على مدار الساعة بـ33 لغة، وتحويلها إلى الجهات المعنية في دقائق، والتأكد من معالجتها، وإفادة العميل بذلك.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
06:04 PM

أمانة العاصمة المقدسة تتابع مستوى الخدمات البلدية بمكة

"القويحص" تفقّد المطاعم وصوالين الحلاقة وبعض المحالّ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قام أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية على بعض البلديات الفرعية ومراكز الإسناد لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وجاءت هذه الجولة التي شملت نطاقات البلديات الفرعية "العزيزية، المعابدة، الغزة، العتيبية، أجياد"، ومراكز إسناد "البيعة، المعابدة، العزيزية، أجياد"، ضمن الجولات البلدية المكثفة لمتابعة مستوى الخدمات البلدية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع قدوم الحجاج لأداء الفريضة.

ووقف "القويحص"، خلال الجولة، على المطاعم وصوالين الحلاقة وبعض المحالّ المتعلقة بالصحة العامة، وكذلك المرافق البلدية في نطاقات تلك البلديات، ورصد عدداً من الملاحظات تمثلت في وجود حفريات طارئة لبعض المشاريع الخدمية، وبقايا أطعمة بحديقة عامة، ونفايات متراكمة بجوار عدد من الفنادق والمطاعم وداخل الأسواق، وإهمال النظافة في عدد من صوالين الحلاقة، مشدداً على ضرورة معالجتها فوراً، وإفادته بتقرير حيال ما تم بشأن ذلك.

وقام أمين العاصمة المقدسة بزيارة مفاجئة للإدارة العامة للكوارث بالأمانة، واطلع على سير العمل فيها، ووقف على الآليات المجهزة للطوارئ بموسم الحج لهذا العام، والبالغ عددها 1200 آلية ومعدة متنوعة، قبل أن يزور مقر المتابعة الميدانية للمراكز.

كما قام بزيارات مفاجئة لصوالين الحلاقة والمطاعم والمحالّ المحيطة بساحات المسجد الحرام، وطالب بتأمين طاولات وكراسي لتوفير الراحة لضيوف الرحمن بدلاً من افتراشهم بمواقع الانتظار.

والتقى عددًا من الحجاج، وسألهم عن مدى رضاهم عن الخدمات البلدية المقدمة لهم، وكذلك الخدمات المقدمة من المحالّ والمطاعم، ومستوى النظافة فيها، والتزام الصوالين بالتسعيرات المحددة.

ووجّه "القويحص" بتوفير ضواغط إضافية في بعض المواقع حول المنطقة المركزية بالحرم المكي، والمناطق ذات الكثافة العالية، ومضاعفة الجهود لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للحجاج، والاهتمام بكل ما من شأنه التيسير عليهم.

وثمّن تعاون حجاج من إحدى الجنسيات الإفريقية مع الأمانة، بعد أن أزالوا بسطات ومطابخ عشوائية وضعها بعضهم قرب أحد الفنادق في نطاق بلدية العتيبية الفرعية، بشكل مخالف، ممتثلين لتوجيهات رئيس البعثة، الذي وضّح لهم تصرفهم الخاطئ، وأنهم قدموا من أجل الحج ولا غيره.

ودعا أمين العاصمة المقدسة للاستفادة من بعض المواقع التابعة للأمانة في نطاق بلدية أجياد وغيرها، وتجهيزها كمرافق للحجاج، كما تأكد من نظامية الجهات العاملة في "التوزيع الخيري" وحصولها على التراخيص اللازمة لهذا الغرض.

وحث رؤساء البلديات على تكثيف الجولات الرقابية، والاهتمام بالنظافة وصحة البيئة، والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، وتقديم كافة التسهيلات لهم، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات، لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة. كما دعاهم للرفع بأي ملاحظات أو معوقات تواجههم في عمل أولاً بأول.

واختتم "القويحص" جولته بزيارة إدارة خدمة العملاء بمركز 940، ووقف على سير العمليات فيه، وآلية تلقي البلاغات على مدار الساعة بـ33 لغة، وتحويلها إلى الجهات المعنية في دقائق، والتأكد من معالجتها، وإفادة العميل بذلك.

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