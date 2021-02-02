"تسمية الحالات المناخية" تُطلق اسم "عطاء" على الحالة المطرية المقبلة

تبدأ غداً الأربعاء وتستمر لعدة أيام

‬أقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات" تسمية الحالة المطرية القادمة والمتوقعة باسم "عطاء".

أوضح ذلك الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، متوقعاً أن تبدأ الحالة المطرية غداً الأربعاء 1442/6/21هـ، وتستمر أياماً إن شاء الله.

كما توقع أن تؤثر على أجزاء واسعة من المملكة وأجزاء من الخليج.