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الأهلي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية.. الاثنين

وجّه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الاثنين القادم.


وقال النادي في بيان إعلامي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": يوجه مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ، الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي؛ وذلك لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بقاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 30/ 12/ 2019م الموافق 4/ 5/ 1440هـ.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية.. الاثنين
سبق

وجّه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الاثنين القادم.


وقال النادي في بيان إعلامي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": يوجه مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ، الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي؛ وذلك لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بقاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 30/ 12/ 2019م الموافق 4/ 5/ 1440هـ.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
09:49 PM

الأهلي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية.. الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وجّه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الاثنين القادم.


وقال النادي في بيان إعلامي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": يوجه مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ، الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي؛ وذلك لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بقاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 30/ 12/ 2019م الموافق 4/ 5/ 1440هـ.

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