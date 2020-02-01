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الشرقية.. تسارع أعمال أحد جسور المشاة في طريق الأمير محمد بالدمام

تشرف أمانة المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع شركة العثيم للاستثمار والإدارة العامة للمرور، على رفع الهيكل المعدني لجسر المشاة الرابط بين "العثيم مول" ومركز "مزايا" التجاري، على طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وحرصت وكالة التعمير والمشاريع -ممثلة في الإدارة العامة للإشراف- على إنشاء الجسر بهدف تسهيل انتقال المشاة بين طرفي طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام، الذي يعتبر طريقًا شريانيًّا ومدخلًا رئيسيًّا للدمام من الجهة الجنوبية، وبين مركزين رئيسيين هما "مول العثيم" ومركز "مزايا" التجاري، ويبلغ طول الجسر 68 مترًا، يمتد من "مول العثيم" إلى مركز "مزايا".

ويرتكز الجسر على ثلاث نقاط استناد؛ ركيزتين من الطرفين، إضافة إلى ركيزة وسطية، وجميعها من الخرسانة المسلحة؛ علمًا بأن الخدمات المنفذة مع الجسر من الطرفين: سُلّم من كل طرف، إضافة إلى أنه سيتم تركيب مصاعد من كلا الطرفين لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن، وتكون عملية الرفع على مرحلتين؛ حيث يتم رفع جزء من الهيكل المعدني لجسر المشاة المجاور لمول العثيم وهو بطول 34م؛ فيما تتم المرحلة الثانية من خلال رفع وتركيب الجزء الثاني من الهيكل المعدني لجسر المشاة المجاور لمركز مزايا وهو بطول 34م.

وتعتبر الأعمال المتبقية أعمال تشطيبات، وتركيب الكلادينج "الواجهات المعدنية"، وتوريد وتركيب المصاعد؛ حيث سيستغرق قرابة ثلاثة أشهر.

طريق الأمير محمد بالدمام جسور المشاة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الشرقية.. تسارع أعمال أحد جسور المشاة في طريق الأمير محمد بالدمام
سبق

تشرف أمانة المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع شركة العثيم للاستثمار والإدارة العامة للمرور، على رفع الهيكل المعدني لجسر المشاة الرابط بين "العثيم مول" ومركز "مزايا" التجاري، على طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وحرصت وكالة التعمير والمشاريع -ممثلة في الإدارة العامة للإشراف- على إنشاء الجسر بهدف تسهيل انتقال المشاة بين طرفي طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام، الذي يعتبر طريقًا شريانيًّا ومدخلًا رئيسيًّا للدمام من الجهة الجنوبية، وبين مركزين رئيسيين هما "مول العثيم" ومركز "مزايا" التجاري، ويبلغ طول الجسر 68 مترًا، يمتد من "مول العثيم" إلى مركز "مزايا".

ويرتكز الجسر على ثلاث نقاط استناد؛ ركيزتين من الطرفين، إضافة إلى ركيزة وسطية، وجميعها من الخرسانة المسلحة؛ علمًا بأن الخدمات المنفذة مع الجسر من الطرفين: سُلّم من كل طرف، إضافة إلى أنه سيتم تركيب مصاعد من كلا الطرفين لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن، وتكون عملية الرفع على مرحلتين؛ حيث يتم رفع جزء من الهيكل المعدني لجسر المشاة المجاور لمول العثيم وهو بطول 34م؛ فيما تتم المرحلة الثانية من خلال رفع وتركيب الجزء الثاني من الهيكل المعدني لجسر المشاة المجاور لمركز مزايا وهو بطول 34م.

وتعتبر الأعمال المتبقية أعمال تشطيبات، وتركيب الكلادينج "الواجهات المعدنية"، وتوريد وتركيب المصاعد؛ حيث سيستغرق قرابة ثلاثة أشهر.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
02:45 PM

الشرقية.. تسارع أعمال أحد جسور المشاة في طريق الأمير محمد بالدمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تشرف أمانة المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع شركة العثيم للاستثمار والإدارة العامة للمرور، على رفع الهيكل المعدني لجسر المشاة الرابط بين "العثيم مول" ومركز "مزايا" التجاري، على طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وحرصت وكالة التعمير والمشاريع -ممثلة في الإدارة العامة للإشراف- على إنشاء الجسر بهدف تسهيل انتقال المشاة بين طرفي طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام، الذي يعتبر طريقًا شريانيًّا ومدخلًا رئيسيًّا للدمام من الجهة الجنوبية، وبين مركزين رئيسيين هما "مول العثيم" ومركز "مزايا" التجاري، ويبلغ طول الجسر 68 مترًا، يمتد من "مول العثيم" إلى مركز "مزايا".

ويرتكز الجسر على ثلاث نقاط استناد؛ ركيزتين من الطرفين، إضافة إلى ركيزة وسطية، وجميعها من الخرسانة المسلحة؛ علمًا بأن الخدمات المنفذة مع الجسر من الطرفين: سُلّم من كل طرف، إضافة إلى أنه سيتم تركيب مصاعد من كلا الطرفين لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن، وتكون عملية الرفع على مرحلتين؛ حيث يتم رفع جزء من الهيكل المعدني لجسر المشاة المجاور لمول العثيم وهو بطول 34م؛ فيما تتم المرحلة الثانية من خلال رفع وتركيب الجزء الثاني من الهيكل المعدني لجسر المشاة المجاور لمركز مزايا وهو بطول 34م.

وتعتبر الأعمال المتبقية أعمال تشطيبات، وتركيب الكلادينج "الواجهات المعدنية"، وتوريد وتركيب المصاعد؛ حيث سيستغرق قرابة ثلاثة أشهر.

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