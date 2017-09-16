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رئيس البرلمان العربي يدين احتجاز "الحوثي" أموال 35 نائباً يمنياً

طالب بإلزام الميليشيا الإرهابية بالتوقف عن هذه الإجراءات

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية، و34 نائباً من أعضاء المجلس الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية.

وأكّد الدكتور "السلمي"؛ في بيان له اليوم، رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصاً النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل الماضي.

وشدّد على أن ما قامت به الميليشيا يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.

وطالب رئيس البرلمان العربي، الأمم المتحدة؛ ممثلةً في الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص لدى اليمن، بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني ولهم حصانة برلمانية وعقدوا جلسة شرعية لمجلس النواب اليمني فى مدينة يمنية تحت رئاسة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي؛ المُنتخب من الشعب اليمني.

وأكّد ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لرئيس وأعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية.

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رئيس البرلمان العربي يدين احتجاز "الحوثي" أموال 35 نائباً يمنياً
سبق

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية، و34 نائباً من أعضاء المجلس الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية.

وأكّد الدكتور "السلمي"؛ في بيان له اليوم، رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصاً النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل الماضي.

وشدّد على أن ما قامت به الميليشيا يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.

وطالب رئيس البرلمان العربي، الأمم المتحدة؛ ممثلةً في الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص لدى اليمن، بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني ولهم حصانة برلمانية وعقدوا جلسة شرعية لمجلس النواب اليمني فى مدينة يمنية تحت رئاسة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي؛ المُنتخب من الشعب اليمني.

وأكّد ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لرئيس وأعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
12:24 PM

رئيس البرلمان العربي يدين احتجاز "الحوثي" أموال 35 نائباً يمنياً

طالب بإلزام الميليشيا الإرهابية بالتوقف عن هذه الإجراءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية، و34 نائباً من أعضاء المجلس الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية.

وأكّد الدكتور "السلمي"؛ في بيان له اليوم، رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصاً النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل الماضي.

وشدّد على أن ما قامت به الميليشيا يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.

وطالب رئيس البرلمان العربي، الأمم المتحدة؛ ممثلةً في الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص لدى اليمن، بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني ولهم حصانة برلمانية وعقدوا جلسة شرعية لمجلس النواب اليمني فى مدينة يمنية تحت رئاسة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي؛ المُنتخب من الشعب اليمني.

وأكّد ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لرئيس وأعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية.

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