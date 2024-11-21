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المضاربة انتهت بجثة.. الرياض تشهد تنفيذ شرع الله في مواطن قتل آخر

"الداخلية" نفّذت الحكم الذي أصدرته الجزائية وأيّدته محكمتا الاستئناف والعليا

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي بمدينة الرياض كان قد أقدم على قتل مواطن آخر؛ وذلك بضربه بحديدة على رأسه، مما أدى إلى وفاته إثر مضاربة بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض بمنطقة الرياض، فيما يلي نصّه:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم حصين بن محمد بن حسيان الدوسري -سعودي الجنسية- على قتل شجاع بن محماس آل بريك الدوسري -سعودي الجنسية- وذلك بضربه بحديدة على رأسه، مما أدى إلى وفاته؛ إثر مضاربة بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني حصين بن محمد بن حسيان الدوسري -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 24/ 3/ 1441هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية تنفيذ شرع الله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المضاربة انتهت بجثة.. الرياض تشهد تنفيذ شرع الله في مواطن قتل آخر
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي بمدينة الرياض كان قد أقدم على قتل مواطن آخر؛ وذلك بضربه بحديدة على رأسه، مما أدى إلى وفاته إثر مضاربة بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض بمنطقة الرياض، فيما يلي نصّه:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم حصين بن محمد بن حسيان الدوسري -سعودي الجنسية- على قتل شجاع بن محماس آل بريك الدوسري -سعودي الجنسية- وذلك بضربه بحديدة على رأسه، مما أدى إلى وفاته؛ إثر مضاربة بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني حصين بن محمد بن حسيان الدوسري -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 24/ 3/ 1441هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
01:44 PM

المضاربة انتهت بجثة.. الرياض تشهد تنفيذ شرع الله في مواطن قتل آخر

"الداخلية" نفّذت الحكم الذي أصدرته الجزائية وأيّدته محكمتا الاستئناف والعليا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي بمدينة الرياض كان قد أقدم على قتل مواطن آخر؛ وذلك بضربه بحديدة على رأسه، مما أدى إلى وفاته إثر مضاربة بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض بمنطقة الرياض، فيما يلي نصّه:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم حصين بن محمد بن حسيان الدوسري -سعودي الجنسية- على قتل شجاع بن محماس آل بريك الدوسري -سعودي الجنسية- وذلك بضربه بحديدة على رأسه، مما أدى إلى وفاته؛ إثر مضاربة بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني حصين بن محمد بن حسيان الدوسري -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 24/ 3/ 1441هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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