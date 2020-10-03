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وزير الرياضة يواسي لاعبي النصر: "خيرها في غيرها.. ما قصرتوا"

قدَّم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مواساته للاعبي نادي النصر بعد إقصائهم من نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 إثر خسارتهم أمام بيرلسيبوليس الإيراني بفارق ركلات الترجيح 3-5 بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في الدور قبل النهائي لمنطقة غرب القارة.

وغرّد وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم السبت قائلاً: "خيرها في غيرها لفريق النصر ولاعبيه.. ما قصرتوا، ومعوضين بإذن الله.. مع تمنياتي بالتوفيق لأنديتنا في المشاركات القادمة".

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قد رصد مكافأة مالية كبيرة، قدرها 100 ألف لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم المباراة النهائية للبطولة.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل دوري أبطال آسيا النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يواسي لاعبي النصر: "خيرها في غيرها.. ما قصرتوا"
سبق

قدَّم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مواساته للاعبي نادي النصر بعد إقصائهم من نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 إثر خسارتهم أمام بيرلسيبوليس الإيراني بفارق ركلات الترجيح 3-5 بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في الدور قبل النهائي لمنطقة غرب القارة.

وغرّد وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم السبت قائلاً: "خيرها في غيرها لفريق النصر ولاعبيه.. ما قصرتوا، ومعوضين بإذن الله.. مع تمنياتي بالتوفيق لأنديتنا في المشاركات القادمة".

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قد رصد مكافأة مالية كبيرة، قدرها 100 ألف لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم المباراة النهائية للبطولة.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
10:12 PM
اخر تعديل
03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
10:52 PM

وزير الرياضة يواسي لاعبي النصر: "خيرها في غيرها.. ما قصرتوا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدَّم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مواساته للاعبي نادي النصر بعد إقصائهم من نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 إثر خسارتهم أمام بيرلسيبوليس الإيراني بفارق ركلات الترجيح 3-5 بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في الدور قبل النهائي لمنطقة غرب القارة.

وغرّد وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم السبت قائلاً: "خيرها في غيرها لفريق النصر ولاعبيه.. ما قصرتوا، ومعوضين بإذن الله.. مع تمنياتي بالتوفيق لأنديتنا في المشاركات القادمة".

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قد رصد مكافأة مالية كبيرة، قدرها 100 ألف لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم المباراة النهائية للبطولة.

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