مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تجمع خدماتها في تطبيق واحد

تماشياً مع خطط وزارة الصحة للتحوّل الرقمي

كشفت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بحضور نائب وزير الصحة للتطوير والتخطيط فهد الجلاجل، عن إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق الأجهزة الذكية الخاص بخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها، وذلك خلال مشاركتها في "معرض الصحة العربي 2020" المقام في دبي.

ويندرج الكشف عن هذا التطبيق الجديد ضمن استراتيجية المجموعة الرامية لتيسير وصول خدماتها للمستفيدين عبر أحدث الوسائل التقنية، وتقديم نموذج ريادي في مجال الرعاية الصحية، بما يتماشى مع خطط وزارة الصحة السعودية للتحوّل الرقمي كجزء من رؤية المملكة 2030.

وقال الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب رئيس مجلس الإدارة: "لطالما كنا السبّاقين دوماً في اعتماد أحدث التقنيات ووسائلها ضمن أعمال المجموعة، وتطويعها من أجل تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية التي نقدمها للمرضى".

وأضاف "الحبيب": "هذا التطبيق يمثل خطوة جبارة نحو التحوّل الرقمي، إذ سيتيح للمستفيدين إمكانية الوصول لأكثر من 70 خدمة متميزة تقدمها المجموعة، والتي من بينها خدمة الاستشارات الطبية عن بعد (اتصال مرئي) وتمكين المرضى من مناقشة نتائج الفحوصات والخطة العلاجية مع الطبيب دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى، وهذا التطبيق سيمكّن المراجع من تسجيل الوصول للمستشفى قبل حضوره للموعد، كما سيحسن خدمة حجز المواعيد وتأكيدها للمرضى والمراجعين".

من جانبه، تحدّث الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر الحقباني عن "أهمية التكنولوجيا والتقنيات المتطورة التي تمثل توجهاً استراتيجياً في سياسة المجموعة وسعيها الدؤوب نحو قيادة الابتكار في الرعاية الصحية وتوظيف التطبيقات الحديثة، والتي مكّنت المجموعة من تقليل أوقات انتظار المراجعين بالعيادات والمواعيد غير المؤكدة من أجل توفير أفضل السبل لراحة المرضى وتيسير وصولهم إلى خدماتنا".

وأضاف "الحقباني": "الهدف من إطلاق التطبيق الجديد هو تحسين الخدمات ونمط الحياة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، إذ سيوفر التطبيق إمكانية تفقّد عدد من المؤشرات الحيوية، مثل مؤشرات الطقس والمرتبطة ببعض الأعراض الصحية، ومتابعة وتذكير الحصة اليومية للفرد من المياه، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في مساعدة المريض على معرفة الأعراض التي يعاني منها واختيار الطبيب المناسب لمراجعته. كذلك يمكن من خلال التطبيق إدارة الملفات الطبية لأفراد العائلة وتتبع الخطط العلاجية النشطة، والبحث عن الأطباء وحجز المواعيد مع إمكانية تحديد موقع موقف السيارة بالأماكن الملحقة بمستشفيات ومراكز المجموعة".

واختتم "الحقباني" حديثه بالقول: "هناك خيارات متعددة للوصول إلى الخدمات المقدمة بالتطبيق، إذ يمكن تسجيل الدخول عبر برنامج المحادثات "واتس آب" أو من خلال البصمة أو تقنية التعرّف على الوجه المتوفرة في عدد من الأجهزة الذكية، وهو ما سيؤدي إلى تحسين تجربة المرضى والمراجعين عند استخدام تطبيق الهاتف".

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تصنف ضمن الأوائل التي تتطبق أحدث التقنيات في منشآت الرعاية الصحية التابعة لها بهدف رضا المرضى وتعزيز التجربة العلاجية. حيث تعاونت المجموعة مع شركة Cloud Solutions الوطنية والمتخصصة بتطوير ودعم أنظمة وحلول الرعاية الصحية القائمة على التكنولوجيا، وأثمر هذا التعاون عن إصدار التطبيق الجديد.