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انطلاق بطولة السيدات الثانية للكاراتيه.. غدًا الجمعة بمدينة جدة

ينظم الاتحاد السعودي للكاراتيه بطولة السيدات الثانية بمدينة جدة على صالة فنون آسيا بجانب سوق حراء الدولي على مدى يومين، وينتظر أن تنطلق البطولة غدًا الجمعة، ويشارك فيها أكثر من 100 لاعبة يمثلن 10 أندية ومراكز في منافسات الكاتا والقتال، ويتنافس المشاركات في منافستين في الكاتا وهي "كاتا فردي – كاتا جماعي"، بينما يتنافس المشاركات على 6 أوزان في منافسات القتال، وهي "تحت 50 كجم – تحت 55 كجم – تحت 61 كجم – تحت 68 كجم – فوق 68 كجم – قتال جماعي".

من جانبها أكدت مسؤولة الرياضة النسائية بالاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتورة نوف الحماد، اكتمال مرحلة التسجيل من قبل المشاركات في البطولة وإتمام كامل التجهيزات لانطلاق البطولة غدًا الجمعة.

كما قدمت الدكتورة نوف شكرها إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه برئاسة الدكتور مشرف الشهري على دعمهم واهتمامهم بالرياضة النسائية. وقالت: "نظمنا في الاتحاد أربع بطولات سابقة خلال هذا الموسم لمختلف الأعمار والفئات؛ حيث كانت البطولة الأولى في الرياض والثانية في جدة والثالثة في صفوى والرابعة في الرياض، وتعتبر هذه البطولة الخامسة للنساء وعلى وعد بمزيد من البطولات النسائية الناجحة والمتميزة أداءً وتنظيمًا بإذن الله".

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انطلاق بطولة السيدات الثانية للكاراتيه.. غدًا الجمعة بمدينة جدة
سبق

ينظم الاتحاد السعودي للكاراتيه بطولة السيدات الثانية بمدينة جدة على صالة فنون آسيا بجانب سوق حراء الدولي على مدى يومين، وينتظر أن تنطلق البطولة غدًا الجمعة، ويشارك فيها أكثر من 100 لاعبة يمثلن 10 أندية ومراكز في منافسات الكاتا والقتال، ويتنافس المشاركات في منافستين في الكاتا وهي "كاتا فردي – كاتا جماعي"، بينما يتنافس المشاركات على 6 أوزان في منافسات القتال، وهي "تحت 50 كجم – تحت 55 كجم – تحت 61 كجم – تحت 68 كجم – فوق 68 كجم – قتال جماعي".

من جانبها أكدت مسؤولة الرياضة النسائية بالاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتورة نوف الحماد، اكتمال مرحلة التسجيل من قبل المشاركات في البطولة وإتمام كامل التجهيزات لانطلاق البطولة غدًا الجمعة.

كما قدمت الدكتورة نوف شكرها إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه برئاسة الدكتور مشرف الشهري على دعمهم واهتمامهم بالرياضة النسائية. وقالت: "نظمنا في الاتحاد أربع بطولات سابقة خلال هذا الموسم لمختلف الأعمار والفئات؛ حيث كانت البطولة الأولى في الرياض والثانية في جدة والثالثة في صفوى والرابعة في الرياض، وتعتبر هذه البطولة الخامسة للنساء وعلى وعد بمزيد من البطولات النسائية الناجحة والمتميزة أداءً وتنظيمًا بإذن الله".

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
07:00 PM

انطلاق بطولة السيدات الثانية للكاراتيه.. غدًا الجمعة بمدينة جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم الاتحاد السعودي للكاراتيه بطولة السيدات الثانية بمدينة جدة على صالة فنون آسيا بجانب سوق حراء الدولي على مدى يومين، وينتظر أن تنطلق البطولة غدًا الجمعة، ويشارك فيها أكثر من 100 لاعبة يمثلن 10 أندية ومراكز في منافسات الكاتا والقتال، ويتنافس المشاركات في منافستين في الكاتا وهي "كاتا فردي – كاتا جماعي"، بينما يتنافس المشاركات على 6 أوزان في منافسات القتال، وهي "تحت 50 كجم – تحت 55 كجم – تحت 61 كجم – تحت 68 كجم – فوق 68 كجم – قتال جماعي".

من جانبها أكدت مسؤولة الرياضة النسائية بالاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتورة نوف الحماد، اكتمال مرحلة التسجيل من قبل المشاركات في البطولة وإتمام كامل التجهيزات لانطلاق البطولة غدًا الجمعة.

كما قدمت الدكتورة نوف شكرها إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه برئاسة الدكتور مشرف الشهري على دعمهم واهتمامهم بالرياضة النسائية. وقالت: "نظمنا في الاتحاد أربع بطولات سابقة خلال هذا الموسم لمختلف الأعمار والفئات؛ حيث كانت البطولة الأولى في الرياض والثانية في جدة والثالثة في صفوى والرابعة في الرياض، وتعتبر هذه البطولة الخامسة للنساء وعلى وعد بمزيد من البطولات النسائية الناجحة والمتميزة أداءً وتنظيمًا بإذن الله".

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