في سبيل تسهيل وتعزيز حصول المؤمّن عليه على الرعاية الصحية بالسهولة الممكنة، وتحسين تجربة رضا العميل؛ حدد مجلس الضمان الصحي التعاوني، بطاقة الهوية الوطنية للمواطن، وبطاقة الإقامة للمقيم عند زيارة مقدم الخدمة؛ لتكون هي المعرّف الأساسي الوحيد للمؤمّن عليه بداية من ١-١- ٢٠٢٠م، ودعا المجلسُ جميعَ المؤمّن عليهم من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، إلى الاستفادة من قنوات التواصل الخاصة بالمجلس للرد على كافة الاستفسارات وتسجيل الملاحظات أو تلقي الشكاوى؛ من خلال البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa ، أو الرقم الموحد 920001177، أو البريد الإلكتروني Info@cchi.gov.sa، أو تطبيق الهواتف الذكية، بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchiksa.

"الضمان الصحي": اعتماد بطاقة الأحوال والإقامة كمعرف أساسي عند مقدم الخدمة الصحية عبدالله البرقاوي سبق 2019-11-17 في سبيل تسهيل وتعزيز حصول المؤمّن عليه على الرعاية الصحية بالسهولة الممكنة، وتحسين تجربة رضا العميل؛ حدد مجلس الضمان الصحي التعاوني، بطاقة الهوية الوطنية للمواطن، وبطاقة الإقامة للمقيم عند زيارة مقدم الخدمة؛ لتكون هي المعرّف الأساسي الوحيد للمؤمّن عليه بداية من ١-١- ٢٠٢٠م، ودعا المجلسُ جميعَ المؤمّن عليهم من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، إلى الاستفادة من قنوات التواصل الخاصة بالمجلس للرد على كافة الاستفسارات وتسجيل الملاحظات أو تلقي الشكاوى؛ من خلال البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa، أو الرقم الموحد 920001177، أو البريد الإلكتروني Info@cchi.gov.sa، أو تطبيق الهواتف الذكية، بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchiksa.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441 01:12 PM

"الضمان الصحي": اعتماد بطاقة الأحوال والإقامة كمعرف أساسي عند مقدم الخدمة الصحية في سبيل تسهيل وتعزيز حصول المؤمّن عليه على الرعاية الصحية بالسهولة الممكنة





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في سبيل تسهيل وتعزيز حصول المؤمّن عليه على الرعاية الصحية بالسهولة الممكنة، وتحسين تجربة رضا العميل؛ حدد مجلس الضمان الصحي التعاوني، بطاقة الهوية الوطنية للمواطن، وبطاقة الإقامة للمقيم عند زيارة مقدم الخدمة؛ لتكون هي المعرّف الأساسي الوحيد للمؤمّن عليه بداية من ١-١- ٢٠٢٠م، ودعا المجلسُ جميعَ المؤمّن عليهم من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، إلى الاستفادة من قنوات التواصل الخاصة بالمجلس للرد على كافة الاستفسارات وتسجيل الملاحظات أو تلقي الشكاوى؛ من خلال البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa، أو الرقم الموحد 920001177، أو البريد الإلكتروني Info@cchi.gov.sa، أو تطبيق الهواتف الذكية، بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchiksa.