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"البيئة" تطرح 453 وظيفة شاغرة للرجال

بنظام الوظائف المؤقتة بمختلف المناطق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر 453 وظيفة شاغرة للسعوديين "رجال"، للعمل بديوان الوزارة في مناطق المملكة المختلفة، وذلك لشغلها بنظام الوظائف المؤقتة.

وقالت الوزارة: الوظائف الشاغرة تشمل طبيب بيطري، ومساعد بيطري، وأخصائي بيطري، وخبير بيطري وثروة حيوانية، وباحث ثروة حيوانية، وأخصائي معلومات حيوية، وباحث بيئي، وفني إنتاج حيواني، وأخصائي إحصاء، وخبير تغذية حيوان، وأخصائي مختبر.

وأضافت: سيتم التقديم عليها بداية من تاريخ 10/ 10/ 1441هـ الموافق 2/ 6/ 2020م لمدة 10 أيام على موقع الوزارة الإلكتروني: https://www.mewa.gov.sa.

وكشفت الوزارة، عن الشروط والضوابط الواجب توافرها لشغل هذه الوظائف مبينة أنه يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحسن السيرة السلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة، وتتوفر لديه معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية وكذلك اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية أو أن يكون المتقدم للوظائف غير مطابق للشروط الوظيفية، سيتم استبعاد المرشح.

وأوضحت أن الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

ودعت الوزارة الراغبين من المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات إلى التقدم على الوظائف المشار إليها، منوهة بأنها ستقوم بإعلان المرشحين عبر موقعها الإلكتروني.

وشددت على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تطرح 453 وظيفة شاغرة للرجال
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر 453 وظيفة شاغرة للسعوديين "رجال"، للعمل بديوان الوزارة في مناطق المملكة المختلفة، وذلك لشغلها بنظام الوظائف المؤقتة.

وقالت الوزارة: الوظائف الشاغرة تشمل طبيب بيطري، ومساعد بيطري، وأخصائي بيطري، وخبير بيطري وثروة حيوانية، وباحث ثروة حيوانية، وأخصائي معلومات حيوية، وباحث بيئي، وفني إنتاج حيواني، وأخصائي إحصاء، وخبير تغذية حيوان، وأخصائي مختبر.

وأضافت: سيتم التقديم عليها بداية من تاريخ 10/ 10/ 1441هـ الموافق 2/ 6/ 2020م لمدة 10 أيام على موقع الوزارة الإلكتروني: https://www.mewa.gov.sa.

وكشفت الوزارة، عن الشروط والضوابط الواجب توافرها لشغل هذه الوظائف مبينة أنه يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحسن السيرة السلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة، وتتوفر لديه معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية وكذلك اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية أو أن يكون المتقدم للوظائف غير مطابق للشروط الوظيفية، سيتم استبعاد المرشح.

وأوضحت أن الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

ودعت الوزارة الراغبين من المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات إلى التقدم على الوظائف المشار إليها، منوهة بأنها ستقوم بإعلان المرشحين عبر موقعها الإلكتروني.

وشددت على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
05:55 PM

"البيئة" تطرح 453 وظيفة شاغرة للرجال

بنظام الوظائف المؤقتة بمختلف المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر 453 وظيفة شاغرة للسعوديين "رجال"، للعمل بديوان الوزارة في مناطق المملكة المختلفة، وذلك لشغلها بنظام الوظائف المؤقتة.

وقالت الوزارة: الوظائف الشاغرة تشمل طبيب بيطري، ومساعد بيطري، وأخصائي بيطري، وخبير بيطري وثروة حيوانية، وباحث ثروة حيوانية، وأخصائي معلومات حيوية، وباحث بيئي، وفني إنتاج حيواني، وأخصائي إحصاء، وخبير تغذية حيوان، وأخصائي مختبر.

وأضافت: سيتم التقديم عليها بداية من تاريخ 10/ 10/ 1441هـ الموافق 2/ 6/ 2020م لمدة 10 أيام على موقع الوزارة الإلكتروني: https://www.mewa.gov.sa.

وكشفت الوزارة، عن الشروط والضوابط الواجب توافرها لشغل هذه الوظائف مبينة أنه يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحسن السيرة السلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة، وتتوفر لديه معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية وكذلك اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية أو أن يكون المتقدم للوظائف غير مطابق للشروط الوظيفية، سيتم استبعاد المرشح.

وأوضحت أن الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

ودعت الوزارة الراغبين من المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات إلى التقدم على الوظائف المشار إليها، منوهة بأنها ستقوم بإعلان المرشحين عبر موقعها الإلكتروني.

وشددت على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

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