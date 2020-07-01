بسبب هذا الفيديو .. طالب متوسطة يواجه السجن 10 سنوات

والد المتهم: ابني يعاني من مرض عقلي .. والشرطة تنفي

في محاكمته التي تجري الآن، يواجه طالب، 15 عامًا، بمدرسة متوسطة بالصين، حكمًا بالسجن يصل إلى 10 سنوات، بتهمة الشروع في قتل زميله، بعدما ألقاه من الطابق الرابع حسب فيديو نشر في سبتمبر من العام الماضي.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث صباح يوم 16 سبتمبر من العام الماضي، في مدرسة أنيانغ المتوسطة بمقاطعة قوانغشي جنوبي الصين، حين قام الطالب هوانغ، 15 عامًا، بإلقاء زميله الضحية، وي، 14 عامًا، من شرفة الطابق الرابع أثناء مضاربة بينهما خارج الفصول الدراسية، بسبب خلاف على أولوية دخول دورة المياه بالمدرسة.

وقالت السلطات الصينية: إنه تم نقل "وي" إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج الطارئ قبل نقله إلى مستشفى الشعب في قوانغشي في اليوم التالي لمزيد من العناية الطبية.

وتضيف "الديلي ميل"، أنه تجري الآن محاكمة الطالب "هوانغ" بتهمة محاولة قتل زميله "وي".

وقال والد الضحية "وي" لصحيفة "يانجتسي إيفنينج بوست" الصينية: إن ابنه أصيب بجروح خطيرة بعد سقوطه، ويمكن أن يصبح معاقًا مدى الحياة.

وأضاف الأب: أنه أنفق أكثر من 200 ألف يوان (23 ألف جنيه إسترليني) في علاج ابنه وكان يشعر بالقلق بشأن الديون المتراكمة على عائلته.

من ناحية أخرى أصرّ والد المتهم "هوانغ" على أن ابنه يعاني من مرض عقلي على الرغم من أن الشرطة اعتبرته بصحة عقلية سليمة. وأضاف الأب: "إن ابنه تعرض للتنمر من الضحية، كما تعرض للضرب من مجموعة من زملائه؛ ما دفعه لإلقاء زميله من الشرفة".

وقالت "الديلي ميل": من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها قريبًا، وإذا ثبتت تهمة محاولة القتل على "هوانغ"، فسوف يواجه حكمًا بالسجن يصل إلى 10 سنوات، إلى جانب تعويض يشمل كل تكاليف العلاج والعناية بالضحية مدى الحياة.