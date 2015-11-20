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بعد ساعات من فقده.. العثور على الفتى "سعود عسيري" بكامل صحته وعافيته

اختفى خلال نزهة برية.. والأسرة تثمن الجهود المبذولة من الجهات كافة

عُثر قبل قليل على الشاب سعود بن محمد يحيى عسيري، الذي اختفى مغرب أمس خلال نزهة برية مع أسرته بـ"درب جازان".

وفي التفاصيل، عُثر على الشاب من قِبل بعض أقاربه بعد بحث استمر ساعات متواصلة، وهو بكامل صحته وعافيته -ولله الحمد-.

وكانت الجهات المختصة وفريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ قد شرعا في البحث عن الشاب سعود (16 عامًا) بعد تلقيهما بلاغًا رسميًّا من الأسرة.

وكان الشاب قد اختفى قبل أسبوعَيْن قبل أن يُعثر عليه داخل مبنى لا يزال تحت الإنشاء. وثمَّنت أسرة الشاب لــ"سبق" ولفريق جمعية ساعد والجهات الأمنية جهودها في سبيل العثور على ابنهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد ساعات من فقده.. العثور على الفتى "سعود عسيري" بكامل صحته وعافيته
سبق

عُثر قبل قليل على الشاب سعود بن محمد يحيى عسيري، الذي اختفى مغرب أمس خلال نزهة برية مع أسرته بـ"درب جازان".

وفي التفاصيل، عُثر على الشاب من قِبل بعض أقاربه بعد بحث استمر ساعات متواصلة، وهو بكامل صحته وعافيته -ولله الحمد-.

وكانت الجهات المختصة وفريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ قد شرعا في البحث عن الشاب سعود (16 عامًا) بعد تلقيهما بلاغًا رسميًّا من الأسرة.

وكان الشاب قد اختفى قبل أسبوعَيْن قبل أن يُعثر عليه داخل مبنى لا يزال تحت الإنشاء. وثمَّنت أسرة الشاب لــ"سبق" ولفريق جمعية ساعد والجهات الأمنية جهودها في سبيل العثور على ابنهم.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
01:35 AM

بعد ساعات من فقده.. العثور على الفتى "سعود عسيري" بكامل صحته وعافيته

اختفى خلال نزهة برية.. والأسرة تثمن الجهود المبذولة من الجهات كافة

A A A
محمد طيران - الرياض
0
3,784

عُثر قبل قليل على الشاب سعود بن محمد يحيى عسيري، الذي اختفى مغرب أمس خلال نزهة برية مع أسرته بـ"درب جازان".

وفي التفاصيل، عُثر على الشاب من قِبل بعض أقاربه بعد بحث استمر ساعات متواصلة، وهو بكامل صحته وعافيته -ولله الحمد-.

وكانت الجهات المختصة وفريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ قد شرعا في البحث عن الشاب سعود (16 عامًا) بعد تلقيهما بلاغًا رسميًّا من الأسرة.

وكان الشاب قد اختفى قبل أسبوعَيْن قبل أن يُعثر عليه داخل مبنى لا يزال تحت الإنشاء. وثمَّنت أسرة الشاب لــ"سبق" ولفريق جمعية ساعد والجهات الأمنية جهودها في سبيل العثور على ابنهم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,650
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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