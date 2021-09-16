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الرياض.. إتلاف ٢٦٥١ نكهة إلكترونية و١٧ كيلو معسلات مخالفة

في حملات على محلات الشيشة نفذتها لجنة مكافحة التبغ مع عدة جهات

أتلفت حملات تفتيشية نفذتها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، على محلات بيع الشيشة ومستلزمات التبغ، بمشاركة عدة جهات بالرياض، ٢٦٥١ نكهة إلكترونية مخالفة، و٤٠ علبة من نوع دوخة، و١٧ كيلو معسلات مخالفة ومجهولة المصدر، وحررت عدة مخالفات نظامية بحقهم.

وضبطت الحملات عدة محلات تبيع منتجات غير معروفة المصدر، وأخرى غير مطابقة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء، ومنتجات تمت إزالة العبارات والصور التحذيرية من أغلفتها، بالإضافة إلى بيع منتجات ممنوعة ومخالفة وعدة مخالفات لنظام مكافحة التبغ.

وشارك في الحملات مسؤولون من هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة، والضريبة، والجمارك، والإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض، فضلاً عن أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

وقدمت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ شكرها لجميع أفراد المجتمع؛ لتعاونهم في الإبلاغ عن هذه المخالفات، مؤكدة على سعيها بالتعاون مع شركاء وأعضاء اللجنة من الجهات المختصة، على تطبيق العقوبات المقررة نظاماً على كل مخالف؛ حماية لصحة الإنسان ووقاية للمجتمع.

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الرياض.. إتلاف ٢٦٥١ نكهة إلكترونية و١٧ كيلو معسلات مخالفة
سبق

أتلفت حملات تفتيشية نفذتها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، على محلات بيع الشيشة ومستلزمات التبغ، بمشاركة عدة جهات بالرياض، ٢٦٥١ نكهة إلكترونية مخالفة، و٤٠ علبة من نوع دوخة، و١٧ كيلو معسلات مخالفة ومجهولة المصدر، وحررت عدة مخالفات نظامية بحقهم.

وضبطت الحملات عدة محلات تبيع منتجات غير معروفة المصدر، وأخرى غير مطابقة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء، ومنتجات تمت إزالة العبارات والصور التحذيرية من أغلفتها، بالإضافة إلى بيع منتجات ممنوعة ومخالفة وعدة مخالفات لنظام مكافحة التبغ.

وشارك في الحملات مسؤولون من هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة، والضريبة، والجمارك، والإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض، فضلاً عن أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

وقدمت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ شكرها لجميع أفراد المجتمع؛ لتعاونهم في الإبلاغ عن هذه المخالفات، مؤكدة على سعيها بالتعاون مع شركاء وأعضاء اللجنة من الجهات المختصة، على تطبيق العقوبات المقررة نظاماً على كل مخالف؛ حماية لصحة الإنسان ووقاية للمجتمع.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
03:16 PM

الرياض.. إتلاف ٢٦٥١ نكهة إلكترونية و١٧ كيلو معسلات مخالفة

في حملات على محلات الشيشة نفذتها لجنة مكافحة التبغ مع عدة جهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتلفت حملات تفتيشية نفذتها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، على محلات بيع الشيشة ومستلزمات التبغ، بمشاركة عدة جهات بالرياض، ٢٦٥١ نكهة إلكترونية مخالفة، و٤٠ علبة من نوع دوخة، و١٧ كيلو معسلات مخالفة ومجهولة المصدر، وحررت عدة مخالفات نظامية بحقهم.

وضبطت الحملات عدة محلات تبيع منتجات غير معروفة المصدر، وأخرى غير مطابقة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء، ومنتجات تمت إزالة العبارات والصور التحذيرية من أغلفتها، بالإضافة إلى بيع منتجات ممنوعة ومخالفة وعدة مخالفات لنظام مكافحة التبغ.

وشارك في الحملات مسؤولون من هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة، والضريبة، والجمارك، والإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض، فضلاً عن أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

وقدمت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ شكرها لجميع أفراد المجتمع؛ لتعاونهم في الإبلاغ عن هذه المخالفات، مؤكدة على سعيها بالتعاون مع شركاء وأعضاء اللجنة من الجهات المختصة، على تطبيق العقوبات المقررة نظاماً على كل مخالف؛ حماية لصحة الإنسان ووقاية للمجتمع.

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