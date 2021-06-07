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فيديو.. "راكون" يقتحم ناقلة جند أمريكية وهذا كان رد فعل الجنود

الحادثة وقعت في قاعدة للجيش الأمريكي بولاية كولورادو

أظهر مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تدافع جنود من الجيش الأمريكي، للخروج من مركبة عسكرية، بعد أن دهمهم حيوان راكون.

ووفق وكالة "يو بي آي" للأنباء التي نشرت الفيديو، فإن الحادثة وقعت في قاعدة للجيش الأمريكي بولاية كولورادو.

وقال العسكري، الذي صوّر الفيديو: دخول الراكون للمركبات العسكرية أمراً ليس شائعاً، وهو ما فاجأ الجنود الذين كانوا في المركبة المدرعة، فهربوا بهذه الطريقة.

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فيديو.. "راكون" يقتحم ناقلة جند أمريكية وهذا كان رد فعل الجنود
سبق

أظهر مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تدافع جنود من الجيش الأمريكي، للخروج من مركبة عسكرية، بعد أن دهمهم حيوان راكون.

ووفق وكالة "يو بي آي" للأنباء التي نشرت الفيديو، فإن الحادثة وقعت في قاعدة للجيش الأمريكي بولاية كولورادو.

وقال العسكري، الذي صوّر الفيديو: دخول الراكون للمركبات العسكرية أمراً ليس شائعاً، وهو ما فاجأ الجنود الذين كانوا في المركبة المدرعة، فهربوا بهذه الطريقة.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
01:43 PM

فيديو.. "راكون" يقتحم ناقلة جند أمريكية وهذا كان رد فعل الجنود

الحادثة وقعت في قاعدة للجيش الأمريكي بولاية كولورادو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,812

أظهر مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تدافع جنود من الجيش الأمريكي، للخروج من مركبة عسكرية، بعد أن دهمهم حيوان راكون.

ووفق وكالة "يو بي آي" للأنباء التي نشرت الفيديو، فإن الحادثة وقعت في قاعدة للجيش الأمريكي بولاية كولورادو.

وقال العسكري، الذي صوّر الفيديو: دخول الراكون للمركبات العسكرية أمراً ليس شائعاً، وهو ما فاجأ الجنود الذين كانوا في المركبة المدرعة، فهربوا بهذه الطريقة.

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