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تغيير الإنارة المخصصة لبداية الطواف وإبدالها باللون الأخضر

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتغيير الإنارة المخصصة لبداية الطواف، وإبدالها بإنارة باللون الأخضر، داخل أبليك مُذهّب يحاكي الطابع المعماري والهوية البصرية بالمسجد الحرام؛ وذلك ليسهل الاستدلال به من الطائفين وإمكانية رؤيتها بوضوح.

ويصل ارتفاعها إلى 186 سم، وعرضها 54 سم، وقطرها الداخلي 58 سم، ويبلغ وزن الواحدة منها 140 كجم.

وأكدت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية أن هذا الاهتمام والحرص يأتي لإثراء تجربة جميع الإمكانيات والتقنيات الحديثة في سبيل تطوير الأنظمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تغيير الإنارة المخصصة لبداية الطواف وإبدالها باللون الأخضر
سبق

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتغيير الإنارة المخصصة لبداية الطواف، وإبدالها بإنارة باللون الأخضر، داخل أبليك مُذهّب يحاكي الطابع المعماري والهوية البصرية بالمسجد الحرام؛ وذلك ليسهل الاستدلال به من الطائفين وإمكانية رؤيتها بوضوح.

ويصل ارتفاعها إلى 186 سم، وعرضها 54 سم، وقطرها الداخلي 58 سم، ويبلغ وزن الواحدة منها 140 كجم.

وأكدت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية أن هذا الاهتمام والحرص يأتي لإثراء تجربة جميع الإمكانيات والتقنيات الحديثة في سبيل تطوير الأنظمة.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
07:11 PM

تغيير الإنارة المخصصة لبداية الطواف وإبدالها باللون الأخضر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتغيير الإنارة المخصصة لبداية الطواف، وإبدالها بإنارة باللون الأخضر، داخل أبليك مُذهّب يحاكي الطابع المعماري والهوية البصرية بالمسجد الحرام؛ وذلك ليسهل الاستدلال به من الطائفين وإمكانية رؤيتها بوضوح.

ويصل ارتفاعها إلى 186 سم، وعرضها 54 سم، وقطرها الداخلي 58 سم، ويبلغ وزن الواحدة منها 140 كجم.

وأكدت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية أن هذا الاهتمام والحرص يأتي لإثراء تجربة جميع الإمكانيات والتقنيات الحديثة في سبيل تطوير الأنظمة.

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