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رئيس جامعة الملك فهد للبترول يلتقي 40 خريجًا من الثمانينيات ويستعيد معهم الذكريات

استطلع وجهات نظرهم وأطلعهم على التطورات في لقاء عُقد بجدة

طرح رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن عبدالمحسن السقاف، أبرز التحديات التي تواجه الحركة التعليمية، وأهم التطورات الحديثة التي اعتمدتها الجامعة خلال الفترة الأخيرة، على 40 خريجًا جامعيًا من دفعات الثمانينيات، واستطلع وجهات نظرهم وأبرز ملاحظاتهم، وذلك خلال لقائه بهم مساء أمس السبت، بديوانية عبدالعزيز رحيم بجدة.

وتحدث "السقاف" عن آخر المستجدات بالجامعة، وأطلع الخريجين القدامى على التطورات وتوجهات الجامعة الحالية، والتي تواكب المتغيرات التي يشهدها العالم في مجال التقنيات والمهارات المستقبلية، وما تم إنجازه مؤخراً في هذا الجانب، وناقش آراءهم ومقترحاتهم التي من شأنها تطوير وتعزيز تواصل الجامعة مع خريجيها وفتح آفاق للتعاون مستقبلًا.

وأكد أن اللقاء الذي اتسم بالود والمحبة، واستعاد خلاله الحاضرون ذكرياتهم القديمة، كان فرصة لالتقاء الخريجين مع الإدارة الحالية للجامعة التي عاشوا فيها عدة سنوات، وإثراء للعلاقة بين الأجيال المتعاقبة، وترسيخ لمفاهيم أكاديمية تعتمد على مشاركة أصحاب المصلحة في عمليات التطوير والتنمية المستمرة للعملية التعليمية.

وشكر الخريجون رئيس الجامعة في نهاية اللقاء؛ على هذه المبادرة والزيارة التي جددت العلاقة والود بينهم، وسبل التواصل الدائم مع جامعتهم الرائدة.

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رئيس جامعة الملك فهد للبترول يلتقي 40 خريجًا من الثمانينيات ويستعيد معهم الذكريات
سبق

طرح رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن عبدالمحسن السقاف، أبرز التحديات التي تواجه الحركة التعليمية، وأهم التطورات الحديثة التي اعتمدتها الجامعة خلال الفترة الأخيرة، على 40 خريجًا جامعيًا من دفعات الثمانينيات، واستطلع وجهات نظرهم وأبرز ملاحظاتهم، وذلك خلال لقائه بهم مساء أمس السبت، بديوانية عبدالعزيز رحيم بجدة.

وتحدث "السقاف" عن آخر المستجدات بالجامعة، وأطلع الخريجين القدامى على التطورات وتوجهات الجامعة الحالية، والتي تواكب المتغيرات التي يشهدها العالم في مجال التقنيات والمهارات المستقبلية، وما تم إنجازه مؤخراً في هذا الجانب، وناقش آراءهم ومقترحاتهم التي من شأنها تطوير وتعزيز تواصل الجامعة مع خريجيها وفتح آفاق للتعاون مستقبلًا.

وأكد أن اللقاء الذي اتسم بالود والمحبة، واستعاد خلاله الحاضرون ذكرياتهم القديمة، كان فرصة لالتقاء الخريجين مع الإدارة الحالية للجامعة التي عاشوا فيها عدة سنوات، وإثراء للعلاقة بين الأجيال المتعاقبة، وترسيخ لمفاهيم أكاديمية تعتمد على مشاركة أصحاب المصلحة في عمليات التطوير والتنمية المستمرة للعملية التعليمية.

وشكر الخريجون رئيس الجامعة في نهاية اللقاء؛ على هذه المبادرة والزيارة التي جددت العلاقة والود بينهم، وسبل التواصل الدائم مع جامعتهم الرائدة.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
02:23 PM

رئيس جامعة الملك فهد للبترول يلتقي 40 خريجًا من الثمانينيات ويستعيد معهم الذكريات

استطلع وجهات نظرهم وأطلعهم على التطورات في لقاء عُقد بجدة

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عبدالله الراجحي - جدة
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طرح رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن عبدالمحسن السقاف، أبرز التحديات التي تواجه الحركة التعليمية، وأهم التطورات الحديثة التي اعتمدتها الجامعة خلال الفترة الأخيرة، على 40 خريجًا جامعيًا من دفعات الثمانينيات، واستطلع وجهات نظرهم وأبرز ملاحظاتهم، وذلك خلال لقائه بهم مساء أمس السبت، بديوانية عبدالعزيز رحيم بجدة.

وتحدث "السقاف" عن آخر المستجدات بالجامعة، وأطلع الخريجين القدامى على التطورات وتوجهات الجامعة الحالية، والتي تواكب المتغيرات التي يشهدها العالم في مجال التقنيات والمهارات المستقبلية، وما تم إنجازه مؤخراً في هذا الجانب، وناقش آراءهم ومقترحاتهم التي من شأنها تطوير وتعزيز تواصل الجامعة مع خريجيها وفتح آفاق للتعاون مستقبلًا.

وأكد أن اللقاء الذي اتسم بالود والمحبة، واستعاد خلاله الحاضرون ذكرياتهم القديمة، كان فرصة لالتقاء الخريجين مع الإدارة الحالية للجامعة التي عاشوا فيها عدة سنوات، وإثراء للعلاقة بين الأجيال المتعاقبة، وترسيخ لمفاهيم أكاديمية تعتمد على مشاركة أصحاب المصلحة في عمليات التطوير والتنمية المستمرة للعملية التعليمية.

وشكر الخريجون رئيس الجامعة في نهاية اللقاء؛ على هذه المبادرة والزيارة التي جددت العلاقة والود بينهم، وسبل التواصل الدائم مع جامعتهم الرائدة.

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