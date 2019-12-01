النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صقور "الزعاقي" تبحث عن التتويج بمهرجان الملك عبدالعزيز

بعد أن حصد المركز العاشر خلال العام الماضي

تبحث صقور خالد الزعاقي، عن التتويج بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية، بعد أن ذاقت بهجة التتويج على منصة النسخة الأولى منه العام الماضي.

"الزعاقي" الذي اصطحب معه ابنه هذا العام، تحدث عن الصقور الذي يشارك بها هذا العام؛ وهي ٣ صقور شاهين قرناس للملاك السعوديين، وحر قرناس، وثلاثة صقور فرخ جير؛ اثنان منها لصديقيه، مبينًا أنه حصد المركز العاشر العام الماضي، ويطمح للمراكز الأولى هذا العام.

وبيّن في حديثه أنه اشترى صقرًا في معرض الصقور والصيد السعودي الذي أُقيم قبل شهرين في بداية موسم الرياض، موضحًا أنه يحرص على تدريبه بحضور ابنه؛ لنقل هذا التراث العريق له وللأجيال القادمة؛ حيث اصطحبه لمهرجان الملك عبدالعزيز؛ ليعلمه كيفية احتساب الأشواط، والتعرف على الصقارين المحترفين، وإكسابه روح المنافسة.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، انطلق صباح اليوم الأحد، ويستمر حتى ١٦ ديسمبر الجاري، في ملهم شمال الرياض.

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صقور "الزعاقي" تبحث عن التتويج بمهرجان الملك عبدالعزيز
سبق

تبحث صقور خالد الزعاقي، عن التتويج بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية، بعد أن ذاقت بهجة التتويج على منصة النسخة الأولى منه العام الماضي.

"الزعاقي" الذي اصطحب معه ابنه هذا العام، تحدث عن الصقور الذي يشارك بها هذا العام؛ وهي ٣ صقور شاهين قرناس للملاك السعوديين، وحر قرناس، وثلاثة صقور فرخ جير؛ اثنان منها لصديقيه، مبينًا أنه حصد المركز العاشر العام الماضي، ويطمح للمراكز الأولى هذا العام.

وبيّن في حديثه أنه اشترى صقرًا في معرض الصقور والصيد السعودي الذي أُقيم قبل شهرين في بداية موسم الرياض، موضحًا أنه يحرص على تدريبه بحضور ابنه؛ لنقل هذا التراث العريق له وللأجيال القادمة؛ حيث اصطحبه لمهرجان الملك عبدالعزيز؛ ليعلمه كيفية احتساب الأشواط، والتعرف على الصقارين المحترفين، وإكسابه روح المنافسة.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، انطلق صباح اليوم الأحد، ويستمر حتى ١٦ ديسمبر الجاري، في ملهم شمال الرياض.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
04:50 PM

صقور "الزعاقي" تبحث عن التتويج بمهرجان الملك عبدالعزيز

بعد أن حصد المركز العاشر خلال العام الماضي

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
0
129

تبحث صقور خالد الزعاقي، عن التتويج بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية، بعد أن ذاقت بهجة التتويج على منصة النسخة الأولى منه العام الماضي.

"الزعاقي" الذي اصطحب معه ابنه هذا العام، تحدث عن الصقور الذي يشارك بها هذا العام؛ وهي ٣ صقور شاهين قرناس للملاك السعوديين، وحر قرناس، وثلاثة صقور فرخ جير؛ اثنان منها لصديقيه، مبينًا أنه حصد المركز العاشر العام الماضي، ويطمح للمراكز الأولى هذا العام.

وبيّن في حديثه أنه اشترى صقرًا في معرض الصقور والصيد السعودي الذي أُقيم قبل شهرين في بداية موسم الرياض، موضحًا أنه يحرص على تدريبه بحضور ابنه؛ لنقل هذا التراث العريق له وللأجيال القادمة؛ حيث اصطحبه لمهرجان الملك عبدالعزيز؛ ليعلمه كيفية احتساب الأشواط، والتعرف على الصقارين المحترفين، وإكسابه روح المنافسة.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، انطلق صباح اليوم الأحد، ويستمر حتى ١٦ ديسمبر الجاري، في ملهم شمال الرياض.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,353
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,793
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,153
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,501

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة