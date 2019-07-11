أعلنت لجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الخميس؛ نتائج المرشحين للقبول في الجامعات بالمنطقة. وطالبت الجامعات المرشحين بضرورة الدخول لبوابة القبول الموحد، وتأكيد القبول في التخصصات المرشحين لها، في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 12/ 11/ 1440هـ حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وأنه سيتم استبعاد من لم يؤكد قبوله خلال المدة المعلنة. يذكر أن بوابة القبول الموحد تضم جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبد العزيز، وشقراء، والمجمعة.

إعلان المرشحين للقبول بجامعات الرياض عبر بوابة "القبول الموحد" فهد الغبيوي سبق 2019-07-11 أعلنت لجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الخميس؛ نتائج المرشحين للقبول في الجامعات بالمنطقة.



وطالبت الجامعات المرشحين بضرورة الدخول لبوابة القبول الموحد، وتأكيد القبول في التخصصات المرشحين لها، في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 12/ 11/ 1440هـ حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وأنه سيتم استبعاد من لم يؤكد قبوله خلال المدة المعلنة.



يذكر أن بوابة القبول الموحد تضم جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبد العزيز، وشقراء، والمجمعة.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440 06:44 PM

إعلان المرشحين للقبول بجامعات الرياض عبر بوابة "القبول الموحد" ولجنة القبول تدعوهم للتأكيد قبل الاثنين المقبل





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أعلنت لجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الخميس؛ نتائج المرشحين للقبول في الجامعات بالمنطقة.



وطالبت الجامعات المرشحين بضرورة الدخول لبوابة القبول الموحد، وتأكيد القبول في التخصصات المرشحين لها، في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 12/ 11/ 1440هـ حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وأنه سيتم استبعاد من لم يؤكد قبوله خلال المدة المعلنة.



يذكر أن بوابة القبول الموحد تضم جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبد العزيز، وشقراء، والمجمعة.