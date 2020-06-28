وأضافت الوزارة : وصل إجمالي عدد الحالات 94303 النشطة، منها 15601 وبلغ عدد المتعافين من المرض 78702 حالة، أما إجمالي الوفيات حتى الآن بلغت 110 .

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 750 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 1477 شخصًا، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة .

قطر.. 750 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 94303 حالات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-28 أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 750 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 1477 شخصًا، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة . وأضافت الوزارة : وصل إجمالي عدد الحالات 94303 النشطة، منها 15601 وبلغ عدد المتعافين من المرض 78702 حالة، أما إجمالي الوفيات حتى الآن بلغت 110 .

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 03:16 PM

قطر.. 750 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 94303 حالات بلغ عدد المتعافين من المرض 78702 وعدد الوفيات 110





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أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 750 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 1477 شخصًا، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة .

وأضافت الوزارة : وصل إجمالي عدد الحالات 94303 النشطة، منها 15601 وبلغ عدد المتعافين من المرض 78702 حالة، أما إجمالي الوفيات حتى الآن بلغت 110 .