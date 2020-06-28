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"الصحة" تعلن تسجيل 3989 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 182493

قطر.. 750 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 94303 حالات

بلغ عدد المتعافين من المرض 78702 وعدد الوفيات 110

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 750 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 1477 شخصًا، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة .

وأضافت الوزارة : وصل إجمالي عدد الحالات 94303 النشطة، منها 15601 وبلغ عدد المتعافين من المرض 78702 حالة، أما إجمالي الوفيات حتى الآن بلغت 110 .

قطر فيروس كورونا الجديد

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قطر.. 750 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 94303 حالات
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 750 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 1477 شخصًا، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة .

وأضافت الوزارة : وصل إجمالي عدد الحالات 94303 النشطة، منها 15601 وبلغ عدد المتعافين من المرض 78702 حالة، أما إجمالي الوفيات حتى الآن بلغت 110 .

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
03:16 PM

قطر.. 750 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 94303 حالات

بلغ عدد المتعافين من المرض 78702 وعدد الوفيات 110

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 750 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 1477 شخصًا، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة .

وأضافت الوزارة : وصل إجمالي عدد الحالات 94303 النشطة، منها 15601 وبلغ عدد المتعافين من المرض 78702 حالة، أما إجمالي الوفيات حتى الآن بلغت 110 .

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