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أمير الرياض يؤدي صلاة العيد ويباشر عمله خلال إجازة عيد الفطر المبارك

في جامع الإمام تركي بن عبدالله

يؤدي - بمشيئة الله تعالى - الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض.

كما يستقبل سموه في قصر الحكم عقب صلاة العيد جموع المهنئين بالعيد، ويتناول معهم طعام الإفطار.

وبعد صلاة المغرب يستقبل أمير منطقة الرياض في قصر الحكم جموع المهنئين والمعايدين، ثم يرعى سموه فعاليات احتفالات عيد الفطر المقامة بمدينة الرياض.

كما سيباشر سموه مهام عمله خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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أمير الرياض يؤدي صلاة العيد ويباشر عمله خلال إجازة عيد الفطر المبارك
سبق

يؤدي - بمشيئة الله تعالى - الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض.

كما يستقبل سموه في قصر الحكم عقب صلاة العيد جموع المهنئين بالعيد، ويتناول معهم طعام الإفطار.

وبعد صلاة المغرب يستقبل أمير منطقة الرياض في قصر الحكم جموع المهنئين والمعايدين، ثم يرعى سموه فعاليات احتفالات عيد الفطر المقامة بمدينة الرياض.

كما سيباشر سموه مهام عمله خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
01:09 AM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:58 PM

أمير الرياض يؤدي صلاة العيد ويباشر عمله خلال إجازة عيد الفطر المبارك

في جامع الإمام تركي بن عبدالله

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
13
14,742

يؤدي - بمشيئة الله تعالى - الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض.

كما يستقبل سموه في قصر الحكم عقب صلاة العيد جموع المهنئين بالعيد، ويتناول معهم طعام الإفطار.

وبعد صلاة المغرب يستقبل أمير منطقة الرياض في قصر الحكم جموع المهنئين والمعايدين، ثم يرعى سموه فعاليات احتفالات عيد الفطر المقامة بمدينة الرياض.

كما سيباشر سموه مهام عمله خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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