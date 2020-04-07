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رسميًا في دبي.. "كورونا" يمنع الزواج والطلاق

تعليق خدمات توثيق عقودها حتى إشعار آخر

علقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات توثيق وإخراج عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس المحكمة القاضي، خالد الحوسني، اليوم الثلاثاء: القرار الذي أصبح نافذًا منذ الخميس الماضي، ينبع من التحلي بروح المسؤولية، ودعم الجهود الحكومية لمكافحة فيروس كورونا، والالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم بدون تجمع الأفراد، كتوثيق عقود الزواج والطلاق.

وأضاف بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية: قرار تعليق خدمات توثيق معاملات الزواج والطلاق، لمصلحة المجتمع، فالكل مسؤول في هذه الفترة ومطالب باتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية والأمنية في ما يخص الحفاظ على التباعد الجسدي، والالتزام بالبقاء في البيت، دون مخالطة أحد.

وفي وقت سابق، قالت اقتصادية دبي في بيان على "تويتر"، إن الإمارة، التي تعد المركز التجاري لدولة الإمارات، قد مددت إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل الجاري، في إطار جهود احتواء وباء كورونا.

ووفقًا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين في دولة الإمارات إجمالاً بلغ حتى الآن 2076 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد الإمارات

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رسميًا في دبي.. "كورونا" يمنع الزواج والطلاق
سبق

علقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات توثيق وإخراج عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس المحكمة القاضي، خالد الحوسني، اليوم الثلاثاء: القرار الذي أصبح نافذًا منذ الخميس الماضي، ينبع من التحلي بروح المسؤولية، ودعم الجهود الحكومية لمكافحة فيروس كورونا، والالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم بدون تجمع الأفراد، كتوثيق عقود الزواج والطلاق.

وأضاف بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية: قرار تعليق خدمات توثيق معاملات الزواج والطلاق، لمصلحة المجتمع، فالكل مسؤول في هذه الفترة ومطالب باتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية والأمنية في ما يخص الحفاظ على التباعد الجسدي، والالتزام بالبقاء في البيت، دون مخالطة أحد.

وفي وقت سابق، قالت اقتصادية دبي في بيان على "تويتر"، إن الإمارة، التي تعد المركز التجاري لدولة الإمارات، قد مددت إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل الجاري، في إطار جهود احتواء وباء كورونا.

ووفقًا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين في دولة الإمارات إجمالاً بلغ حتى الآن 2076 شخصًا.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
02:25 PM

رسميًا في دبي.. "كورونا" يمنع الزواج والطلاق

تعليق خدمات توثيق عقودها حتى إشعار آخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات توثيق وإخراج عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس المحكمة القاضي، خالد الحوسني، اليوم الثلاثاء: القرار الذي أصبح نافذًا منذ الخميس الماضي، ينبع من التحلي بروح المسؤولية، ودعم الجهود الحكومية لمكافحة فيروس كورونا، والالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم بدون تجمع الأفراد، كتوثيق عقود الزواج والطلاق.

وأضاف بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية: قرار تعليق خدمات توثيق معاملات الزواج والطلاق، لمصلحة المجتمع، فالكل مسؤول في هذه الفترة ومطالب باتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية والأمنية في ما يخص الحفاظ على التباعد الجسدي، والالتزام بالبقاء في البيت، دون مخالطة أحد.

وفي وقت سابق، قالت اقتصادية دبي في بيان على "تويتر"، إن الإمارة، التي تعد المركز التجاري لدولة الإمارات، قد مددت إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل الجاري، في إطار جهود احتواء وباء كورونا.

ووفقًا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين في دولة الإمارات إجمالاً بلغ حتى الآن 2076 شخصًا.

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