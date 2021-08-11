كورونا في 24 ساعة.. الهند تسجّل 38353 إصابة جديدة و4996 حالة بألمانيا

أعلنت الحكومة الهندية، في بيان، اليوم، تسجيل 38353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبهذا يتجاوز إجمالي عدد الإصابات بالهند 32 مليوناً، وهو ثاني أعلى عدد بعد الولايات المتحدة.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و799425 بعد تسجيل 4996 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91817 بعد تسجيل 14 حالة وفاة.