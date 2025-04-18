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"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

مع هطول الأمطار بالشرقية.. الجهات الأمنية تواصل تطبيق أمر منع التجول

تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع على مدار الساعة

يواصل رجال الأمن مع هطول الأمطار التي شهدتها محافظات المنطقة الشرقية اليوم متابعة مهامهم في تطبيق تعليمات أمر منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


حيث تتضافر جهود القطاعات بالمنطقة الشرقية خلال قيامهم بمهام عملهم في العديد من المواقع، في حين يلتزم الأهالي والمقيمون بالمنطقة بأمر منع التجول على مدار الـ 24 ساعة حماية للمجتمع ـ بعد الله ـ من انتشار فيروس كورونا, حيث لا يدّخر رجال الأمن جهداً في تنفيذ الإجراءات الوقائية، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع على مدار الساعة، وتوجيه القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر لتسهيل تنقلاتهم بكل مرونة وانسيابية.

الشرقية الأمطار رجال الأمن منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع هطول الأمطار بالشرقية.. الجهات الأمنية تواصل تطبيق أمر منع التجول
سبق

يواصل رجال الأمن مع هطول الأمطار التي شهدتها محافظات المنطقة الشرقية اليوم متابعة مهامهم في تطبيق تعليمات أمر منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


حيث تتضافر جهود القطاعات بالمنطقة الشرقية خلال قيامهم بمهام عملهم في العديد من المواقع، في حين يلتزم الأهالي والمقيمون بالمنطقة بأمر منع التجول على مدار الـ 24 ساعة حماية للمجتمع ـ بعد الله ـ من انتشار فيروس كورونا, حيث لا يدّخر رجال الأمن جهداً في تنفيذ الإجراءات الوقائية، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع على مدار الساعة، وتوجيه القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر لتسهيل تنقلاتهم بكل مرونة وانسيابية.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:13 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:27 PM

مع هطول الأمطار بالشرقية.. الجهات الأمنية تواصل تطبيق أمر منع التجول

تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع على مدار الساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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يواصل رجال الأمن مع هطول الأمطار التي شهدتها محافظات المنطقة الشرقية اليوم متابعة مهامهم في تطبيق تعليمات أمر منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


حيث تتضافر جهود القطاعات بالمنطقة الشرقية خلال قيامهم بمهام عملهم في العديد من المواقع، في حين يلتزم الأهالي والمقيمون بالمنطقة بأمر منع التجول على مدار الـ 24 ساعة حماية للمجتمع ـ بعد الله ـ من انتشار فيروس كورونا, حيث لا يدّخر رجال الأمن جهداً في تنفيذ الإجراءات الوقائية، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع على مدار الساعة، وتوجيه القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر لتسهيل تنقلاتهم بكل مرونة وانسيابية.

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