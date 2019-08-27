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خلال يوم أمس.. البيت الأبيض: إجلاء 12.5 ألف شخص من كابل

العدد الإجمالي يتخطى الـ100 ألف

أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص الذين أجْلتهم الولايات المتحدة من أفغانستان منذ سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابل تجاوز عتبة الـ100 ألف شخص.

وأكد البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة أجلت نحو 12.5 ألف شخص من كابل خلال يوم أمس، مشيراً إلى أن نحو خمسة آلاف منهم أخرجوا من البلاد في مساء أمس.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الأشخاص الذين طالتهم عمليات الإجلاء الأمريكية من كابل منذ 14 أغسطس إلى نحو 105 آلاف شخص.

الرئيسية/ أخبار العالم

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خلال يوم أمس.. البيت الأبيض: إجلاء 12.5 ألف شخص من كابل
سبق

أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص الذين أجْلتهم الولايات المتحدة من أفغانستان منذ سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابل تجاوز عتبة الـ100 ألف شخص.

وأكد البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة أجلت نحو 12.5 ألف شخص من كابل خلال يوم أمس، مشيراً إلى أن نحو خمسة آلاف منهم أخرجوا من البلاد في مساء أمس.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الأشخاص الذين طالتهم عمليات الإجلاء الأمريكية من كابل منذ 14 أغسطس إلى نحو 105 آلاف شخص.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
02:58 PM

خلال يوم أمس.. البيت الأبيض: إجلاء 12.5 ألف شخص من كابل

العدد الإجمالي يتخطى الـ100 ألف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص الذين أجْلتهم الولايات المتحدة من أفغانستان منذ سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابل تجاوز عتبة الـ100 ألف شخص.

وأكد البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة أجلت نحو 12.5 ألف شخص من كابل خلال يوم أمس، مشيراً إلى أن نحو خمسة آلاف منهم أخرجوا من البلاد في مساء أمس.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الأشخاص الذين طالتهم عمليات الإجلاء الأمريكية من كابل منذ 14 أغسطس إلى نحو 105 آلاف شخص.

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