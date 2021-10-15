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المملكة تؤكد أنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت

في بيان لوزارة الخارجية

أوضحت وزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، وتؤكد الوزارة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.
وتتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب.

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المملكة تؤكد أنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت
سبق

أوضحت وزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، وتؤكد الوزارة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.
وتتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
08:49 AM

المملكة تؤكد أنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت

في بيان لوزارة الخارجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
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أوضحت وزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، وتؤكد الوزارة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.
وتتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب.

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