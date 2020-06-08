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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان.. و"المدني": اتخذوا الاحتياطات

دعا المواطنين والمقيمين إلى الحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وصبيا، وأحد المسارحة، والدرب، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان.. و"المدني": اتخذوا الاحتياطات
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وصبيا، وأحد المسارحة، والدرب، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
12:40 PM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان.. و"المدني": اتخذوا الاحتياطات

دعا المواطنين والمقيمين إلى الحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وصبيا، وأحد المسارحة، والدرب، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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