تنبيه من أمطار رعدية على عسير تستمر حتى الثامنة مساء
الأرصاد: يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول.
وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل عسير، ومركز الحرجة)؛ فيما تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.
تنبيه من أمطار رعدية على عسير تستمر حتى الثامنة مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-07-20
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول.
وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل عسير، ومركز الحرجة)؛ فيما تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
10:39 AM
تنبيه من أمطار رعدية على عسير تستمر حتى الثامنة مساء
الأرصاد: يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول.
وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل عسير، ومركز الحرجة)؛ فيما تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.