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تنبيه من أمطار رعدية على عسير تستمر حتى الثامنة مساء

الأرصاد: يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل عسير، ومركز الحرجة)؛ فيما تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

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تنبيه من أمطار رعدية على عسير تستمر حتى الثامنة مساء
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل عسير، ومركز الحرجة)؛ فيما تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
10:39 AM

تنبيه من أمطار رعدية على عسير تستمر حتى الثامنة مساء

الأرصاد: يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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1,127

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل عسير، ومركز الحرجة)؛ فيما تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

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