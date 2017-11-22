"معادن" تدشن محطة أسمدة زراعية في مالاوي

في إطار تعزيز حضورها داخل القارة الإفريقية

افتتح رئيس جمهورية مالاوي لازاروس تشاكويرا، محطة أسمدة "ليووندي" التابعة لشركة التعدين السعودية "معادن".

وأشاد خلال حفل افتتاح المحطة، بجهود "معادن" في دعمها للتنمية الاقتصادية بالجمهورية من خلال إنشائها المحطة التي تتمتع بمواصفات عالمية المستوى.

وتقع محطة "ليووندي" على خط السكك الحديدية الذي يصل جمهورية مالاوي بميناء ناكالا في موزمبيق، وهو أحد أعمق الموانئ على ساحل جنوب شرق القارة الإفريقية، ويصل خط السكك الحديدية جمهورية مالاوي لتعزيز الخدمات اللوجستية؛ مما يتيح إمكانية نفاذٍ ووصولٍ أكبر لصادرات المملكة العربية السعودية من الأسمدة التي تنتجها "معادن" للسوق الإفريقي.

وتمتد المحطة الجديدة على مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، بسعة تخزين تصل إلى 40 ألف طن متري، وسعة مزج تبلغ 2.400 طن متري يوميًّا، وقدرة تعبئة سنوية تبلغ 10 ملايين طن، وإجمالي قدرة إنتاج تصل إلى 360 ألف طن متري سنويًّا، وسيتم تشغيلها باستخدام أحدث التقنيات؛ بما في ذلك نظام إدارة سلسلة التوريد اللوجستية التي تعتمد على الخدمات السحابية، ومختبر متقدم في الموقع لاختبار الأسمدة بسرعة ودقة، وستعتمد المحطة حلول الطاقة المستدامة والمتجددة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ومن المتوقع أن تسهم محطة "ليووندي" للأسمدة في دفع نمو صادرات معادن إلى الدول الإفريقية؛ حيث ستوفر المحطة إمكانية الوصول إلى إمدادات ثابتة من الأسمدة عالية الجودة لأكثر من 5 ملايين مزارع في جمهوريتيْ مالاوي وزامبيا؛ مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا.

وستساهم المحطة في تعزيز مكانة "معادن" في إحدى أسرع المناطق الزراعية نموًّا في العالم، ويأتي تأسيس هذه المحطة في إطار مبادرات "معادن" الاستراتيجية في إفريقيا، التي بدأتها بالاستحواذ على "مجموعة ميريديان" في عام 2019م، واستفادتها من قدرتها على خدمة سوق الأسمدة العالمية؛ حيث ستواصل "معادن" التركيز على عملياتها الهادفة إلى تزويد السوق العالمي بالفوسفات ودعم دور المملكة في الإسهام في استقرار منظومة الأمن الغذائي العالمي.

يُذكر أن أعمال "معادن" لإنتاج الفوسفات، تشمل ثلاثة مجمعات صناعية ضخمة في المملكة هي: مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، وهي مركز لإنتاج الفوسفات في المملكة.. ومدينة رأس الخير الصناعية، وهي مركز آخر لمعالجة الفوسفات والبوكسايت.. وتوسعة "فوسفات 3" الذي سيحقق زيادة في إنتاج مادة الأمونيا بما يتجاوز مليون طن لتصل إلى 3.3 مليون طن، وزيادة 3 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية للأسمدة الزراعية إلى محفظة مـعادن، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى أكثر من 9 ملايين طن سنويًّا.

وقامت "معادن" منذ إدراجها في السوق المالية السعودية في عام 2008، بتأسيس واحدة من أكبر سلاسل التصنيع في العالم التي تتضمن عملية إنتاج متكاملة لأسمدة فوسفات الأمونيوم من المنجم إلى السوق، وتزود اليوم أكثر من 30 سوقًا حول العالم بمنتجاتها؛ حيث أصبحت في زمن قياسي، الشركةَ الرائدة لتطوير صناعة التعدين، والركيزة الثالثة للصناعات السعودية، وأكبر شركة تعدين متعددة المنتجات في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر خمس عشرة شركة تعدين في العالم، وتساهم بذلك في تعزيز مكانة المملكة لتكون ضمن أكبر 3 منتجين ومصدرين لأسمدة الزراعية في العالم، ولاعبًا رئيسيًّا في استقرار منظومة الأمن الغذائي العالمي.